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Ne yaptın Mustafa Kapı! Oyuna girdi ve 15. saniyede...

17.04.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray altyapısında yetişen ve sonrasında sarı kırmızılı takımdan ayrılan Mustafa Kapı, Fransa'nın Lille takımına transfer olmuştu. Burada beklenen gelişimi gösteremeyen Kapı, devre arası transfer döneminde Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Genç oyuncu Kasımpaşa'ya karşı ilk kez forma giyerken büyük bir şanssızlık yaşadı. İkinci yarıda sahaya dahil olan Mustafa Kapı, 15. saniyede rakibine penaltı yaptırdı. Kapı, pozisyon sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

Ne yaptın Mustafa Kapı! Oyuna girdi ve 15. saniyede...
Mustafa Kapı

Mustafa Kapı

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Galatasaray'dan Lille'e transfer olan sonrasında ise beklenen performansı gösteremeyen Mustafa Kapı, Ocak ayında Adana Demirspor'un yolunu tutmuştu.

Genç oyuncu büyük beklentiyle geldiği Adana Demirspor'da ilk defa Kasımpaşa deplasmanında forma giydi. İkinci yarıda sahaya dahil olan futbolcu, topla buluşur buluşmaz rakibine penaltı yaptırdı.

Pozisyon sonrasında büyük üzüntü yaşayan Kapı'yı takım arkadaşları teselli etti.

BAŞKAN SAHİP ÇIKTI

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4-0'lık Kasımpaşa mağlubiyetinde oyuna girer girmez penaltıya sebebiyet veren Mustafa Kapı'ya, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak destek verdi. Sancak, 19 yaşındaki futbolcu için, "Mustafa kapı bizim en değerli oyuncumuzdur ve bu takımın değişmez oyuncusu olacağından hiç şüphem yok" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor
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