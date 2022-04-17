Ne yaptın Mustafa Kapı! Oyuna girdi ve 15. saniyede...

Galatasaray'dan Lille'e transfer olan sonrasında ise beklenen performansı gösteremeyen Mustafa Kapı, Ocak ayında Adana Demirspor'un yolunu tutmuştu.

Genç oyuncu büyük beklentiyle geldiği Adana Demirspor'da ilk defa Kasımpaşa deplasmanında forma giydi. İkinci yarıda sahaya dahil olan futbolcu, topla buluşur buluşmaz rakibine penaltı yaptırdı.

Pozisyon sonrasında büyük üzüntü yaşayan Kapı'yı takım arkadaşları teselli etti.

BAŞKAN SAHİP ÇIKTI

4-0'lık Kasımpaşa mağlubiyetinde oyuna girer girmez penaltıya sebebiyet veren Mustafa Kapı'ya, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak destek verdi. Sancak, 19 yaşındaki futbolcu için, "Mustafa kapı bizim en değerli oyuncumuzdur ve bu takımın değişmez oyuncusu olacağından hiç şüphem yok" dedi.



