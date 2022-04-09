Ne yaptın Ronaldo! Maç çıkışı paramparça etti! Tepkiler çığ gibi

Everton ile Manchester United arasında oynanan mücadeleye Ronaldo damga vurdu fakat golleriyle değil... Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Kırmızı Şeytan'larda Ronaldo'dan skandal bir hareket geldi.

TARAFTARIN TELEFONUNU KIRDI

Maç bittiğinde soyunma odasına doğru giden Ronaldo'yu çekmek isteyen taraftar adeta bozguna uğradı. Taraftarın elindeki telefona büyük bir hırsla vuran Ronaldo cihazı paramparça etti. Kullanılamayacak hale gelen telefon tuzla buz oldu. Bu yaşananlar sonrası Ronaldo'ya dünyanın her yerinden tepki geldi.



