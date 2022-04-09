SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Ne yaptın Ronaldo! Maç çıkışı paramparça etti! Tepkiler çığ gibi

Ne yaptın Ronaldo! Maç çıkışı paramparça etti! Tepkiler çığ gibi

09.04.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. Oynadığı futboldan çok saha dışında yaşadığı olaylarla gündeme gelen yıldız oyuncu bu kez skandal bir olaya imza attı. Everton deplasmanında kaybeden Manchester United'da Ronaldo, maç çıkışı rakip taraftarın telefonunu yere vurarak paramparça etti. O anlar dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Ronaldo'ya tepki çok büyük...

Ne yaptın Ronaldo! Maç çıkışı paramparça etti! Tepkiler çığ gibi
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Everton ile Manchester United arasında oynanan mücadeleye Ronaldo damga vurdu fakat golleriyle değil... Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Kırmızı Şeytan'larda Ronaldo'dan skandal bir hareket geldi.

TARAFTARIN TELEFONUNU KIRDI

https___s3-images.sportbible.com_s3_content_b1b5c6586251da991043fae92f99886b

Maç bittiğinde soyunma odasına doğru giden Ronaldo'yu çekmek isteyen taraftar adeta bozguna uğradı. Taraftarın elindeki telefona büyük bir hırsla vuran Ronaldo cihazı paramparça etti. Kullanılamayacak hale gelen telefon tuzla buz oldu. Bu yaşananlar sonrası Ronaldo'ya dünyanın her yerinden tepki geldi.

u-rezillik-ronaldo-ya-bir-omur-yeter-sinirden-14856349_1641_m


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Thomas Tuchel'den Kante'ye Ümit Özat çıkışı!Thomas Tuchel'den Kante'ye Ümit Özat çıkışı!
Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!
Maçların dakikası değişiyorMaçların dakikası değişiyor
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: Gözaltılar var

'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: Gözaltılar var

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Uğur Dündar seçimi kazandı!

Uğur Dündar seçimi kazandı!

Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

Thomas Tuchel'den Kante'ye Ümit Özat çıkışı!

Thomas Tuchel'den Kante'ye Ümit Özat çıkışı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.