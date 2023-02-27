Soy ismi nasıl yazılır? Soy ismi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe zengin bir dil olarak sayısız birleşik sözcüğü içerir. Buna bağlı olarak Türkçede yaygın olarak yapılan yazım hataları arasında da birleşik sözcüklerin doğru bir şekilde yazılmaması da yer alır. Soy ismi de soyadının eş anlamlısı olarak sıklıkla kullanılan birleşik sözcük olsa da kimi durumlarda yanlış yazılabilir. Ancak gerek iş alanında gerek ise okul hayatında sürekli olarak kullanılan bu sözcüğün doğru yazılışının öğrenilmesi oldukça önemlidir. Dolayısıyla TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kaynak alınarak "Soy ismi bitişik mi yazılır?" sorusunun mutlaka yanıtlanması gerekir.

Soy ismi nasıl yazılır?

Birleşik sözcüklerin ayrı mı bitişik mi yazıldığının bilinmesi Türkçe yazım kurallarına uyulması bakımından önem arz eder. Dolayısıyla özellikle günlük yaşamda ve yazılı metinlerde sıklıkla kullanılan birleşik sözcüklerin doğru yazılışlarının öğrenilmesinde fayda vardır. Türkçede bir kişinin aile adını temsil eden sözcüğe de soy ismi denilir. Ancak bu sözcüğün eş anlamlısı da yaygın olarak kullanılır. Dolayısıyla soyadı ile soy ismi sözcüklerinin aynı anlamda kullanıldığı söylenebilir. Burada kafa karıştırıcı olan husus ise aile adını temsil eden bu iki sözcüğün biri ayrı olarak yazılırken, diğerinin ise bitişik olarak yazılmasıdır. Yani "Soy ismi ayrı mı yazılır?" sorusunun yanıtlanması ile soyadının nasıl yazıldığı da öğrenilecektir.

Birleşik sözcüklerden olan soy isminin ne anlama geldiği bu sözcüğün doğru yazılışının ne olduğu gibi pek çok kişi tarafından araştırılan hususlardandır. Dolayısıyla soy ismi sözcüğünün anlamının pekiştirilebilmesi için soy ismi ile soy adının TDK tarafından sunulan tanımları şu şekilde belirtilmelidir:

Soy ismi: Soy adı

Soyadı: Her bir bireyin ailece anılmasını sağlayan öz adından sonraki adı, aile adı, soyadı

Soy ismi bitişik mi yazılır?

Soy ismi doğru yazılışının belirtilmesi için TDK güncel çevrim içi sözlüğüne başvurulabilir. TDK kapsamında soyadı ile eş anlamlı olduğu görülen bu sözcüğün doğru yazılışı ayrı olaraktır. Yani soy ismi yazımı, iki sözcük arasında bir boşluk bırakılacak şekildedir. Bu bağlamda soy ismi TDK kapsamında ayrı olarak yazıldığı görülen bir sözcük iken bu sözcüğün eş anlamlısı olan soyadının ise bitişik olarak yazıldığı söylenebilir.

Soy ismi yazımı ile ilgili örnek cümleler

TDK kapsamındaki tanımı belirtilen soy ismi sözcüğü, farklı metinlerde karşılaşılan bir sözcük olduğu gibi pek çok test veya resmî belgede de yer alır. Bu isim türündeki birleşik sözcük ile oluşturulabilen örnek cümleler ise şu şekildedir: