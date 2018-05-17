Ne yediğimiz belli değil! Bu 10 gıdada yapılan hilelere dikkat

Gerçek şu ki, satılan birçok gıda maddesi bir çeşit işleme sürecinden geçmiştir. Ürün maliyetinden tasarruf etmek için, besinlere gıda boyaları ve katkı maddeleri eklenir, parlak ve daha canlı görünmeleri için başka maddeler kullanılır.

Besinlere katkı maddesi eklendiği nasıl anlaşılır?

Bu tür işlemlere verilen terim, adulterasyon olarak adlandırılır. Zenginleştirilmiş gıdalar satın alırken, tüketicinin sadece kaliteden ödün vermemesi değil, aynı zamanda ürünün gerçek tadının alınması ve sağlığa zararlı olmaması da önemlidir.

1 / 11 Katkı maddesi kurbanı olmayın! Bu tür işlemlere verilen terim, adulterasyon olarak adlandırılırZenginleştirilmiş gıdalar satın alırken, tüketicinin sadece kaliteden ödün vermemesi değil, aynı zamanda ürünün gerçek tadının alınması ve sağlığa zararlı olmaması da önemlidir.

2 / 11 Sütte deterjan Süte karıştırılan deterjan, sütün köpürmesini sağlar, süte beyazlık ve kalınlık kazandırır. Eşit miktarda su içeren bir numuneden 5-10 ml alın, iyice çalkalayın. Deterjanla karıştırılan süt yoğun bir köpük oluşturur. Saf süt ise, ajitasyon nedeniyle çok ince bir köpük oluşturacaktır.

3 / 11 Yağlarla seyreltilmiş hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi yağı talep gören bir besindir. Çoğu zaman ihtiyacı karşılamadığı için başka yağlar karıştırılır. Hindistan cevizi yağını şeffaf bir bardağa alın. Bu bardağı buzdolabına koyun ve 30 dakika bekletin. Hindistan cevizi yağı soğutma sonrası katılaşır, diğer yağlar ayrı bir tabaka olarak kalır.

4 / 11 Bala eklenen şeker Şeker bala göre daha değerli ucuz bir besindir. Her ikisinin de ana bileşimi karbonhidratlar ve sudur. Şeffaf bir bardak su alın. Suya bir damla bal ekleyin. Saf bal suda dağılmaz. Bal dağılıyorsa içinde şeker mevcuttur.

5 / 11 Una katılan saman Buğday unu genellikle saman, toz, yabani ot tohumları ve gıda katkı maddeleri olarak hizmet veren ve üretim maliyetlerinden tasarruf sağlayan hasarlı taneler ile karıştırılır. Ağartıcı, unun temiz ve beyaz görünmesini sağlamak için bir gıda boyası görevi görür. Temiz bir kağıda biraz un dökün. Yakın inceleme ile, kirlilikler tespit edilebilir. Ağartılmış un, parlak bir ton ve ince taneli olacaktır. Ağartılmamış un ise, yoğun bir tane ile solgun ve kirli beyaz görünür.

6 / 11 Gıda boyalı bezelye Yeşil bezelyenin parlaklığını arttırmak ve göze daha çekici görünmesini sağlamak için gıda boyası eklenir. Bunu anlamak için bir çorba kaşığı yeşil bezelyeyi şeffaf bir bardağa koyun. Yarım bardak su ekleyin ve iyice karıştırın. Bu şekilde yarım saat bekletin. Su temiz kalırsa, katıştırma yoktur. Su renk kazanırsa, katıştırma mevcuttur.

7 / 11 Kahve ile karışık kil Cay, kahve gibi ürünlerin içerisine dolgunluk katmak ve maliyeti azaltmak için kil eklenir. Bunu anlamak için, şeffaf bir bardak suya 1/2 çay kaşığı kahve tozu ekleyin. Bir dakikalığına karıştırın ve 5 dakika bekletin. Alttaki bardağı gözlemleyin. Saf kahve tozu suyun üstünde duracak, camın altında ise kil parçacıkları görülecektir.

8 / 11 Pirinçte sarı gıda boyası Metanil sarı renk, pirinçteki görünümü pekiştirmek için kullanılan bir gıda boyasıdır. Hileyi anlamak için, İki elin avuç içine birkaç tane pirinç koyarak ovun. Ovduğunuzda sarı, metanil sarısı azalacak veya yok olacaktır. Ayrıca, ellerinizde gözle görülür bir sarı renk oluşacaktır.

9 / 11 Meyveleri mumla kaplama Meyve üzerindeki balmumu parlatma hilesini anlamak için, bir elma alın ve yüzeyini bıçak yardımıyla çizin. Balmumu parlatma yapıldıysa çıkacaktır.

10 / 11 Dondurmada çamaşır tozu Çamaşır tozu dondurmaya parlak bir beyazlık katar. Dondurma üzerine birkaç damla limon suyu sıkın. Dondurma köpürmeye veya kabarmaya başlarsa, çamaşır tozu bulunur.