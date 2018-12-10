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Nebahat Çehre'den frikik açıklaması: Hicap duyuyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.12.2018 15:48 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Nebahat Çehre, 45'inci Pantene Altın Kelebek Ödül töreninde talihsiz bir kaza yaşadı ve frikik verdi! Çehre yaşadığı o anlara dair yaptığı açıklamaya gündem oldu!

Nebahat Çehre'den frikik açıklaması: Hicap duyuyorum

45'inci Pantene Altın Kelebek Ödülleri, dün akşam Zorlu Center'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Törenin yapacağı alana gelen ünlü isimler şıklıklarıyla göz doldurdu. Törene katılan ve kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken 74 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, ufak bir kaza atlattı.

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Objektiflere poz verirken firikik veren usta oyuncu, yaşadığı zor anlarla ilgili sosyal medya hesabından sitem etti.

"RİCA ETMEME RAĞMEN SİLMEDİ"

Çehre," Basın mensubu arkadaştan fotoğrafı silmesini rica ettiğim halde maalesef fotoğrafı silmedi" açıklamasında bulundu. Çehre'nin açıklaması şöyle:

"Bir kadın olarak bedenimin istemsizce ortaya çıkan durumdan dolayı sergilenmesinden hicap duyuyorum. Amacım arkadaşımızın heyecanını ve şevkini kırmak asla değildir..."

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PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Denize girerken bile bırakmadı!Denize girerken bile bırakmadı!
Merak konusu olmuştu! Gözlük itirafıMerak konusu olmuştu! Gözlük itirafı
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45'inci Pantene Altın Kelebek Ödül nebahat çehre

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