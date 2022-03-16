Nebahat Çehre mutfak alışverişi yaparken magazin muhabirleri basın mensupları tarafından görüntülendi. Açıklamasında "Beni hep oyuncu olarak görüyorsunuz, şimdi de ev hanımı Nebahat'i görün" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu yaptığı bu açıklamanın basına yansımasının ardından gündem oldu. Nebahat Çehre kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Çocuğu var mı? Nebahat Çehre'nin estetiksiz hali nasıl? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Nebahat Çehre, 15 Mart 1944 yılında Samsun'da doğdu.

Nebahat Çehre henüz 5 yaşındayken İstanbul'a geldi. 15 yaşında Türkiye Güzeli seçilen Çehre; fotomodel ve manken olarak çalıştı.

1961’de Yaban Gülüm filmi ile oyunculuğa adım atan Nebahat Çehre, 1964 yılında Kamalı Zeybek filminin çekimlerinde Yılmaz Güney ile tanışmıştır.

Yılmaz Güney ve Nebahat Çehre, 30 Ocak 1967 tarihinde evlenmiştir. Fakat bu evlilik kısa sürmüştür. İkili 24 Nisan 1968 tarihinde boşanmıştır.

1976 yılında ikinci evliliğini Eski Galatasaraylı milli basketbolcu Yavuz Demir ile yaptı. Bu evliliği de uzun sürmedi ve 1979 yılında boşandı. 1970'li yılların başına kadar çok sayıda filmde rol almasına karşın, seks filmleri furyası ile beraber sinemadan uzaklaşan Çehre, bu dönemde şarkıcı olarak sahnelerde boy gösterdi. Bu dönemde bir Sezen Aksu bestesi olan Büklüm Büklüm ile hayranlarının büyük beğenisini kazanan Çehre, ikinci eşinden ayrılmasının ardından oyunculuğa dönerek ağırlıklı olarak sinema dizilerinde rol aldı.

2000'li yıllarda tekrar beyaz perdeye dönen Nebahat Çehre, Haziran Gecesi, Aşkı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok önemli televizyon dizisinde rol alarak yeni nesile de kendisini sevdirmeyi başarmıştır. 18. Altın Koza Film Festivali’nde Onur Ödülü kazanmıştır.

NEBAHAT ÇEHRE'NİN ÇOCUĞU VAR MI?

Nebahat Çehre, 1967'de Yılmaz Güney ile evlendi. Boşandıktan sonra ikinci evliliğini 1976 yılında Galatasaraylı milli basketbolcu Yavuz Demir ile yaptı. Nebahat Çehre'nin çocuğu yoktur.

NEBAHAT ÇEHRE'NİN ESTETİKSİZ HALİ NASIL?

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin 33 yıl öncesine ait videosu geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Çehre'nin sosyal medyada gündem olan görüntüsüne, "Şimdi daha genç görünüyor" ve "Yaş aldıkça güzelleşmiş" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

İşte Nebahat Çehre'nin estetiksiz hali:





