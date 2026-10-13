NEC Nijmegen - Levski Sofya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi NEC Nijmegen Perşembe 22:00 Levski Sofya

NEC Nijmegen ile Levski Sofya, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Goffertstadion sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, UEFA Avrupa Ligi kapsamında 15 Ekim 2026'da karşı karşıya geliyor. NEC Nijmegen, evinde Levski Sofya'yı ağırlayacak.

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NEC Nijmegen 1-1 Go Ahead Eagles Hollanda Eredivisie Ligi B

Juventus 5-0 NEC Nijmegen UEFA Avrupa Ligi M

Cambuur 3-0 NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Ligi M

NEC Nijmegen 2-2 Excelsior Hollanda Eredivisie Ligi B Levski Sofya tüm kulvarlar Cherno More Varna 0-2 Levski Sofya Bulgaristan 1. Ligi G

Levski Sofya 0-1 Red Bull Salzburg UEFA Avrupa Ligi M

Botev Vratsa 0-0 Levski Sofya Bulgaristan 1. Ligi B

Levski Sofya 2-4 CSKA Sofya Bulgaristan Süper Kupası M

Levski Sofya 1-0 CSKA 1948 Sofya Bulgaristan 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

NEC Nijmegen, son 5 maçında sadece 1 kez galip gelebilerek formsuz bir dönem geçiriyor. Levski Sofya ise son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlikle dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular NEC Nijmegen 7 eksik Adam Tahaui Isak Hansen-Aaröen Dennis Geiger Kaj Sierhuis Philippe Sandler Emre Mor Bram Nuytinck Levski Sofya 4 eksik Mustapha Sangare Akram Bouras Nikola Serafimov Radoslav Kirilov

NEC Nijmegen kadrosunda Adam Tahaui (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Isak Hansen-Aaröen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dennis Geiger (Şüpheli), Kaj Sierhuis (Şüpheli), Philippe Sandler (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Emre Mor (Sakat - Kasığından Sakat) ve Bram Nuytinck (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Levski Sofya kadrosunda Mustapha Sangare (Yok - Statü Gereği), Akram Bouras (Sakat - Kas Sakatlığı), Nikola Serafimov (Sakat - Dirseğinden Sakat) ve Radoslav Kirilov (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.