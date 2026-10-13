NEC Nijmegen - Levski Sofya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

NEC Nijmegen ile Levski Sofya, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Goffertstadion sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım, UEFA Avrupa Ligi kapsamında 15 Ekim 2026'da karşı karşıya geliyor. NEC Nijmegen, evinde Levski Sofya'yı ağırlayacak.
NEC Nijmegen, son 5 maçında sadece 1 kez galip gelebilerek formsuz bir dönem geçiriyor. Levski Sofya ise son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlikle dikkat çekiyor.
NEC Nijmegen kadrosunda Adam Tahaui (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Isak Hansen-Aaröen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dennis Geiger (Şüpheli), Kaj Sierhuis (Şüpheli), Philippe Sandler (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Emre Mor (Sakat - Kasığından Sakat) ve Bram Nuytinck (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.
Levski Sofya kadrosunda Mustapha Sangare (Yok - Statü Gereği), Akram Bouras (Sakat - Kas Sakatlığı), Nikola Serafimov (Sakat - Dirseğinden Sakat) ve Radoslav Kirilov (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
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