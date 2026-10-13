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NEC Nijmegen - Levski Sofya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

NEC Nijmegen, UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. Levski Sofya ise son dönemdeki 4 galibiyetle formda görünüyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

NEC Nijmegen - Levski Sofya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Avrupa Ligi
NEC Nijmegen
Perşembe 22:00
15.10.2026
Levski Sofya
Stadyum: Goffertstadion Yayın: tabii Spor

NEC Nijmegen ile Levski Sofya, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Goffertstadion sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, UEFA Avrupa Ligi kapsamında 15 Ekim 2026'da karşı karşıya geliyor. NEC Nijmegen, evinde Levski Sofya'yı ağırlayacak.

Takımların güncel form bilgileri
NEC Nijmegen

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Ajax 1-1 NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 20.09.2026 NEC Nijmegen 1-1 Go Ahead Eagles Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 17.09.2026 Juventus 5-0 NEC Nijmegen UEFA Avrupa Ligi M
  • 12.09.2026 Cambuur 3-0 NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Ligi M
  • 08.09.2026 NEC Nijmegen 2-2 Excelsior Hollanda Eredivisie Ligi B
Levski Sofya

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Cherno More Varna 0-2 Levski Sofya Bulgaristan 1. Ligi G
  • 17.09.2026 Levski Sofya 0-1 Red Bull Salzburg UEFA Avrupa Ligi M
  • 13.09.2026 Botev Vratsa 0-0 Levski Sofya Bulgaristan 1. Ligi B
  • 09.09.2026 Levski Sofya 2-4 CSKA Sofya Bulgaristan Süper Kupası M
  • 05.09.2026 Levski Sofya 1-0 CSKA 1948 Sofya Bulgaristan 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

NEC Nijmegen, son 5 maçında sadece 1 kez galip gelebilerek formsuz bir dönem geçiriyor. Levski Sofya ise son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlikle dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

NEC Nijmegen

7 eksik
Adam Tahaui Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Isak Hansen-Aaröen Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Dennis Geiger Şüpheli
Kaj Sierhuis Şüpheli
Philippe Sandler Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Emre Mor Sakat Kasığından Sakat
Bram Nuytinck Sakat Ayak Bileğinden Sakat

Levski Sofya

4 eksik
Mustapha Sangare Yok Statü Gereği
Akram Bouras Sakat Kas Sakatlığı
Nikola Serafimov Sakat Dirseğinden Sakat
Radoslav Kirilov Sakat Diz Sakatlığı

NEC Nijmegen kadrosunda Adam Tahaui (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Isak Hansen-Aaröen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dennis Geiger (Şüpheli), Kaj Sierhuis (Şüpheli), Philippe Sandler (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Emre Mor (Sakat - Kasığından Sakat) ve Bram Nuytinck (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Levski Sofya kadrosunda Mustapha Sangare (Yok - Statü Gereği), Akram Bouras (Sakat - Kas Sakatlığı), Nikola Serafimov (Sakat - Dirseğinden Sakat) ve Radoslav Kirilov (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
NEC Nijmegen - Levski Sofya maçı ne zaman?

15 Ekim 2026 tarihinde.

NEC Nijmegen - Levski Sofya maçı saat kaçta?

22:00'de.

NEC Nijmegen - Levski Sofya maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında.

NEC Nijmegen - Levski Sofya maçında hangi oyuncular eksik?

NEC Nijmegen'da Adam Tahaui, Philippe Sandler, Dennis Geiger, Kaj Sierhuis, Emre Mor ve Bram Nuytinck; Levski Sofya'da ise Mustapha Sangare, Akram Bouras, Nikola Serafimov ve Radoslav Kirilov eksik.

NEC Nijmegen ve Levski Sofya'nın ligde kaç puanı var?

Bu bilgiye ulaşılamadı.

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