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Necat Ateş'ten Fenerbahçe paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.04.2020 09:46 | Son Güncelleme

Galatasaray'da antrenör olarak görev yapan Necati Ateş'ten Fenerbahçe paylaşımı geldi.

Necat Ateş'ten Fenerbahçe paylaşımı

Galatasaray'da antrenör olarak görev yapan Necati Ateş sosyal medyadan son Fenerbahçe maçıyla ilgili paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı takımın uzun süre sonra Kadıköy'de kazandığı maçtan paylaşım yapan Ateş, "Kadıköy hatırası" etiketini not düştü.

Necati Ateş, maçta gol atan isimlerden biri olan Falcao ile galibiyet sevinci yaşadığı fotoğrafı paylaştı.

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Galatasaray Fenerbahçe necati ateş Spor Toto Süper Lig falcao

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