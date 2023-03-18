Necati Ateş, Galatasaray'ın Konyaspor yenilgisinden Okan Buruk'u sorumlu tuttu! 'Bu nasıl açıklanır bilmiyorum!'

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve 14 haftalık galibiyet serisinin sonuna geldi. Aslan'ın özellikle ikinci devrede ortaya koyduğu oyun, taraftarların tepkisini çekmişti.

Spor yorumcusu Necati Ateş de mağlubiyetten dolayı teknik direktör Okan Buruk'un sorumlu olduğunu ifade etti.

İşte Ateş'in TRT Spor'daki yorumları;

"OKAN HOCAYA YAZARIM"

"Bugünkü mağlubiyeti ben Okan hocaya yazarım. Maç 1-1 giderken bütün orta sahayı değiştirip Torreira'yı sadece geride bırakmak yanlıştı. Konyaspor golden sonra ivme yakalamış, oyunu toparlamış, tehlikeli ataklarla geliyordu. Orta sahayı yürüyerek geçen bir Konya vardı sahada"

"ORTA SAHA ZAYIF OYUNCULARA KALDI"

"Daha önceki maçlarda değişiklikler, oynanan oyun, saha içindeki etkisi çok fazlaydı Okan Buruk'un. Ancak Berkan, Rashica, Barış, Dubois, Sergio oyundan çıktı. Komple kanatları değiştirip, orta sahayı iki tane zayıf oyuncuya bırakırsanız olmaz"

"NASIL AÇIKLANIR BİLMİYORUM"

"Ben Zaniolo ile başlayacağını düşünüyordum ama Barış Alper ile başladı. Nasıl açıklanır bilmiyorum. Okan Hoca düşündüğünü bu maç sahaya yansıtamadı. Bazen biz hocalar maçı düşünürüz. İşler kötü gittiğinde illa gol yemen gerekmiyor. 1-1 maçı her zaman çevirebileceğin bir skor. Bir önce ki maçtan 5 tane oyuncu değiştirmesi bana değişik geldi. Hakkını yemeyelim, Hoca ne zaman bir değişiklik yapsa işe yaradı. Bazen işler iyi gitmeyebilir. Yine de orta sahayı bu kadar düşürmemeliydi. Maç 3-1'de bitebilirdi. Son dakikada birkaç net pozisyon kaçtı."

