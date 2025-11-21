Necati Ateş Galatasaray'ın transferini açıkladı: Yüzde yüz alınacak!

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken transfer temaslarını artıran Galatasaray için eski oyuncularından Necati Ateş Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu oldu. Ateş, sarı-kırmızılıların mali ve psikolojik açıdan güçlü olduğunu ifade ederek ara transferde kulübün önemli hamleler yapacağını açıkladı.

"YÜZDE YÜZ STOPER ALINACAK"

Ateş, savunma hattına mutlaka bir stoper alınması gerektiğini vurgularken "Devre arasında yüzde yüz bir stoper alınacak. Sakatlıklar, cezalar nedeniyle mutlaka bir stoper almalı. Galatasaray yönetimi, eksiklerin hızlıca giderilmesi için transfer planlarını şekillendiriyor." dedi.

"SANTRAFOR ALINACAK"

Ateş, "Galatasaray, bir santrafor alacak. Sörloth'ü almasından yanayım. Sörloth oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyor. Bana onun için doğru adres Galatasaray gibi gözüküyor." dedi.

LOOKMAN GELİRSE...

Ademola Lookman transferine dair de konuşan eski futbolcu "Galatasaray, Lookman'ı almalı. Biraz sorunlar var; ama Galatasaray'da pek çok açığı kapatır. Barış'ı da rahatlatır. Birbirine yakın oyuncuların olması takım başarısını yukarı çıkar. Osimhen varlığı Lookman'ın gelme olasılığını artırıyor."