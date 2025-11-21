SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Necati Ateş Galatasaray'ın transferini açıkladı: Yüzde yüz alınacak!

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'ın transfer planlarına dair konuşan eski futbolcu Necati Ateş, dikkat çeken ifadeler kullandı. Ateş Sarı-Kırmızılılar'ın kesin olarak transfer yapacağı mevkiyi açıklarken Lookman ismine dair de konuştu. İşte o sözler...

Necati Ateş Galatasaray'ın transferini açıkladı: Yüzde yüz alınacak!
Berker İşleyen

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken transfer temaslarını artıran Galatasaray için eski oyuncularından Necati Ateş Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu oldu. Ateş, sarı-kırmızılıların mali ve psikolojik açıdan güçlü olduğunu ifade ederek ara transferde kulübün önemli hamleler yapacağını açıkladı.

"YÜZDE YÜZ STOPER ALINACAK"

Necati Ateş Galatasaray ın transferini açıkladı: Yüzde yüz alınacak! 1

Ateş, savunma hattına mutlaka bir stoper alınması gerektiğini vurgularken "Devre arasında yüzde yüz bir stoper alınacak. Sakatlıklar, cezalar nedeniyle mutlaka bir stoper almalı. Galatasaray yönetimi, eksiklerin hızlıca giderilmesi için transfer planlarını şekillendiriyor." dedi.

"SANTRAFOR ALINACAK"

Necati Ateş Galatasaray ın transferini açıkladı: Yüzde yüz alınacak! 2

Ateş, "Galatasaray, bir santrafor alacak. Sörloth'ü almasından yanayım. Sörloth oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyor. Bana onun için doğru adres Galatasaray gibi gözüküyor." dedi.

LOOKMAN GELİRSE...

Necati Ateş Galatasaray ın transferini açıkladı: Yüzde yüz alınacak! 3

Ademola Lookman transferine dair de konuşan eski futbolcu "Galatasaray, Lookman'ı almalı. Biraz sorunlar var; ama Galatasaray'da pek çok açığı kapatır. Barış'ı da rahatlatır. Birbirine yakın oyuncuların olması takım başarısını yukarı çıkar. Osimhen varlığı Lookman'ın gelme olasılığını artırıyor."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIFA'dan Türk kulübüne ceza: 6 puanını sildiler!FIFA'dan Türk kulübüne ceza: 6 puanını sildiler!
Kenan Yıldız ile Juventus arasındaki ipler tamamen kopuyor!Kenan Yıldız ile Juventus arasındaki ipler tamamen kopuyor!
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Necati Ateş son dakika galatasaray Ademola Lookman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

İmralı’ya gidecek heyet için isimler ortaya çıktı

İmralı’ya gidecek heyet için isimler ortaya çıktı

Altay Bayındır, Süper Lig devine transfer oluyor!

Altay Bayındır, Süper Lig devine transfer oluyor!

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Yarın başlayacak! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak

Yarın başlayacak! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.