Necati Ateş, Karagümrük'le anlaşamadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karagümrük'ün eski Galatasaraylı golcü Necati Ateş'le teknik direktörlük için anlaştığı ileri sürülmüştü. Ancak açıklama yapan Ateş, anlaşma sağlanamadığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Necati Ateş, "Karagümrük kulübüyle yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştır. Karagümrük kulübüne başarılar dilerim" paylaşımını yaptı.
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