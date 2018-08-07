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Necati Ateş, Karagümrük'le anlaşamadı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.08.2018 17:36 | Son Güncelleme

Teknik direktör Necati Ateş, iddialı bir kadro oluşturan TFF 2. Lig ekibi Karagümrük'le anlaşamadığını duyurdu.

Necati Ateş, Karagümrük'le anlaşamadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karagümrük'ün eski Galatasaraylı golcü Necati Ateş'le teknik direktörlük için anlaştığı ileri sürülmüştü. Ancak açıklama yapan Ateş, anlaşma sağlanamadığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Necati Ateş, "Karagümrük kulübüyle yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştır. Karagümrük kulübüne başarılar dilerim" paylaşımını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
necati ateş Fatih Karagümrük

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