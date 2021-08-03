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Necati Er doğrudan finale kaldı

03.08.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli atletimiz Necati Er, üç adım atlamada 17.13'lük derecesiyle bu sezonki en iyi derecesini yaptı ve doğrudan finalde yarışmaya hak kazandı.

Necati Er doğrudan finale kaldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Necati Er, üç adım atlamada finale çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Necati Er, elemelerde B Grubu'nda yarıştı.

Necati, üçüncü atlayışında 17.13 metreye ulaşarak bu sezonki en iyi derecesini yaptı. Serisinin en iyi 2. mesafesini atlayan milli atlet, elemeler için belirlenen 17.05 metreyi geçerek doğrudan finale yükseldi.

Final yarışları, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00'te Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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Tokyo
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