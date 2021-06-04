Necati Şaşmaz'ın eski eşi kimdir? Nagehan kaşıkçı nereli, kaç yaşında?

Henüz 20 yaşındayken ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ile hayatını birleştirmesiyle tanınmaya başlayan Nagehan Kaşıkçı'nin hayatı merak edildi. Geçtiğimiz haftalarda çekişmeli bir boşanma sürecinden geçen ikili magazin gündeminde epey yer tuttu. Kaşıkçı'nın eski eşi hakkında öne sürdüğü iddialar gündem olurken, Nagehan kaşıkçı araştırılmaya başlandı. İşte Nagehan Kaşıkçı'nın biyografisi...

NAGEHAN KAŞIKÇI KİMDİR?

Nagehan Kaşıkçı, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamasının ardından üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde bitirmiştir.

29 yaşındaki Kaşıkçı, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ile 2012 yılında dünya evine girerek adını duyurdu. Evliliğin ardından Şaşmaz soyadını almıştır. Evliliklerinin ilk dört yılında Şaşmaz çiftinin bu evlilikten Ali Nadir Şaşmaz ve Yusuf Emir Şaşmaz adında iki oğlu dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliği kısa süre önce karşılıklı olarak açtıkları boşanma davası sonucu sona erdi.