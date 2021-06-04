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Necati Şaşmaz'ın eski eşi kimdir? Nagehan kaşıkçı nereli, kaç yaşında?

04.06.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi adlı dizide Polat Alemdar karakterine hayat vermesiyle bir döneme damga vuran Necati Şaşmaz'ın özel hayatı merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda Necati Şaşmaz ile yollarını ayıran Nagehan Kaşıkçı'nın hayatı internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Nagehan Kaşıkçı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Necati Şaşmaz'ın eski eşi kimdir? Nagehan kaşıkçı nereli, kaç yaşında?

Henüz 20 yaşındayken ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ile hayatını birleştirmesiyle tanınmaya başlayan Nagehan Kaşıkçı'nin hayatı merak edildi. Geçtiğimiz haftalarda çekişmeli bir boşanma sürecinden geçen ikili magazin gündeminde epey yer tuttu. Kaşıkçı'nın eski eşi hakkında öne sürdüğü iddialar gündem olurken, Nagehan kaşıkçı araştırılmaya başlandı. İşte Nagehan Kaşıkçı'nın biyografisi...

NAGEHAN KAŞIKÇI KİMDİR?

Nagehan Kaşıkçı, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamasının ardından üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde bitirmiştir.

29 yaşındaki Kaşıkçı, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ile 2012 yılında dünya evine girerek adını duyurdu. Evliliğin ardından Şaşmaz soyadını almıştır. Evliliklerinin ilk dört yılında Şaşmaz çiftinin bu evlilikten Ali Nadir Şaşmaz ve Yusuf Emir Şaşmaz adında iki oğlu dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliği kısa süre önce karşılıklı olarak açtıkları boşanma davası sonucu sona erdi.

Necati Şaşmaz'ın eski eşi kimdir? Nagehan kaşıkçı nereli, kaç yaşında?

NEDEN YOLLARINI AYIRDILAR

Çift karşılıklı olarak boşanma davası açarak yollarını ayırmaya karar verdi. Çekişmeli geçen boşanma sürecinde Nagehan Şaşmaz, ünlü oyuncudan psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü ileri sürerek 20 milyon TL tazminat, çocukların velayeti ve iki oğlu için toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulundu. Çocukların velayeti annneye verilirken, nafakada bağlandı. Ancak Nagehan Şaşmaz'ın tazminat talebi reddedildi.

Necati Şaşmaz'ın eski eşi kimdir? Nagehan kaşıkçı nereli, kaç yaşında?

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Necati Şaşmaz
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