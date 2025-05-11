SPOR

86
78
57
55
51
50
46
46
46
46
43
42
41
40
38
35
35
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Necip Uysal 274 gün sonra formasına kavuştu

Beşiktaş’ın kaptanı Necip Uysal, uzun süreli sakatlığı sonrası Adana Demirspor karşısında tam 274 gün sonra forma giydi.

Necip Uysal 274 gün sonra formasına kavuştu
Emre Şen
Necip Uysal

Necip Uysal

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların kaptanı Necip Uysal sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre formasından uzak kalmıştı. Adana Demirspor müsabakasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 86. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna dahil edilen Necip, 274 günlük aranın ardından siyah-beyazlı formaya kavuştu.

Necip Uysal bu sezon ilk hafta deplasmanda Samsunspor’u 2-0 yendikleri mücadelede forma giymişti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
4 - 1
Adana Demirspor Adana Demirspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de tüm camiayı heyecanlandıran hamle! Aziz Yıldırım ile Ali Koç'a birleşme çağrısı yapıldıFenerbahçe'de tüm camiayı heyecanlandıran hamle! Aziz Yıldırım ile Ali Koç'a birleşme çağrısı yapıldı
Şampiyon Liverpool, Premier Lig'de Arsenal yenişemediŞampiyon Liverpool, Premier Lig'de Arsenal yenişemedi
Anahtar Kelimeler:
Necip Uysal beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonları ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Milyonları ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama! Bakan Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama! Bakan Memişoğlu duyurdu

El Clasico tarihinin belki de en müthiş maçı! Barcelona, 45 dakikada 2-0'dan döndü

El Clasico tarihinin belki de en müthiş maçı! Barcelona, 45 dakikada 2-0'dan döndü

Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Galatasaray taraftarını kızdıran gelişme

Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Galatasaray taraftarını kızdıran gelişme

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında hata yapmadı ve ligde üçüncülük koltuğuna oturdu!

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında hata yapmadı ve ligde üçüncülük koltuğuna oturdu!

Jose Mourinho, eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İtalyan basını golcü oyuncuyu resmen duyurdu

Jose Mourinho, eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İtalyan basını golcü oyuncuyu resmen duyurdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.