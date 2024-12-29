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Neden ayrıldığını anlattı! Devrim Özkan'dan futbolcu Torreira'ya bomba gönderme! O sözleri şaşırttı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.12.2024 17:23
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Futbolcu sevgilisi Lucas Torreira'yla dolu dizgin giden ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran oyuncu Devrim Özkan'dan eski aşkına gönderme geldi. Ünlü isim neden ayrıldıklarına dair ipucu verdi.

Neden ayrıldığını anlattı! Devrim Özkan'dan futbolcu Torreira'ya bomba gönderme! O sözleri şaşırttı...

Devrim Özkan ve Lucas Torreira'nın aylardır aşkları dolu dizgin devam ediyordu. Evlenecekleri konuşulan ünlü çift, ayrılarak herkesi şaşırtmıştı.

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Geçtiğimiz haftalarda ikilinin aşkıyla ilgili şaşırtan bir gelişme yaşanmıştı. Önce Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıkarmıştı ve daha sonra da fotoğraflar silinmişti. Aylardır devam eden ilişki ise sonunda bitmişti.

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ESKİ AŞKINA GÖNDERME!

Ayrılığın ardından İbrahim Selim'in programına konuk olan Devrim Özkan, ilişkisinin neden bittiğine dair bir ipucu verdi. “Son ilişkin sana ne öğretti?” sorusuna verdiği cevap gündem oldu.

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Özkan, “Ne kadar çok seversen sev, hiçbir zaman hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi, birine verecek kadar sevgini gösterme.” yanıtını verdi.

Ayrılık iddiası şaşırttı! O soruyu duyunca... Ayrılık iddiası şaşırttı! O soruyu duyunca...
Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan
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