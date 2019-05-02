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Neden gezgin olmaya karar veriyoruz?

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SEYAHAT  | 02.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Çok çeşitli, derin ve farklı anlamlar barındırsa da özünde sebep hep aynı. İçinde bulunduğumuz kalıplara sığamıyoruz ve yaşamanın hakkını sonuna kadar vermek istiyoruz...

Neden gezgin olmaya karar veriyoruz?
GİDİŞ
İstanbul
2019-05-09 07:20:00
İzmir
2019-05-09 08:30:00
DÖNÜŞ
İzmir
2019-05-16 11:05:00
İstanbul
2019-05-16 12:25:00
211.14 TL
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GİDİŞ
İstanbul
2019-05-09 06:05:00
Madrid
2019-05-10 00:10:00
DÖNÜŞ
Madrid
2019-05-16 20:20:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-05-17 06:25:00
2989.99 TL
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Anı yaşamanın önemini anlarız

Geçmişin hüzünlerini geleceğin endişelerini içimizden atıp o anın duygularını fark etmek. İşte bizim günlük hayatımızda bir türlü başaramadığımız, ama mutluluğun anahtarı olan çok önemli yaşam sanatı. Gezmek, yepyeni yerler keşfetmek insan beynini o anda tutan en önemli deneyim. Bu yüzden günlük hayatta stresle yüklendiğiniz anda kendinize kaçamaklar yapma alışkanlığını edinmelisiniz. Büyük kaçamaklar olması da şart değil, yakınınızdaki hiç gitmediğiniz bir sahil kasabasına kaçamak yapın, hafta sonu görmediğiniz bir şehre yemeğe gidin. Ya da dünyanın öbür ucuna gidin, yeter ki gitmeyi alışkanlık haline getirin.

Yeni bakış açıları kazanırız

Toplum psikolojisi çok önemlidir. Hep aynı konuları konuşmak, olayları hep aynı şekilde yaşamak sizi sürekli aynı sonuçlara ulaştırır. Aynı sorunlara farklı tepkiler veren insanları görmek size yeni fikirler verecektir. Hayatınıza yepyeni bir bakış açısıyla dönersiniz. Bulamadığınız çözümler dönünce kafanızda beliriverir, yolda karşılaştığınız bir insanın bir cümlesi size dokunur bir kıvılcım oluşur. Yola çıkarken kafanızda olan fikirlerin tamamen değişmiş haliyle eve dönmeniz, yada en büyük sorununuza yollarda çözüm bulmanız çok büyük bir ihtimaldir.

Küçük mutluluklarla büyük tatminler yaşarız

Yollarda, hiç bilmediğiniz yerlerde hele dilini hiç bilmediğiniz bir ülkedeyseniz yeniden çocuk olursunuz. Kalacak güzel bir yer bulmak, güzel bir yemek keşfetmek, gideceğiniz yeri anlatabilmek. Yani esasında günlük hayatta her gün yaptığımız şeyleri plansız bir gezide yeniden yapabilmek size mutluluk verecek. Eğer biraz farkındalığınız arttıysa eve döndüğünüzde de aynı keyfi hissedebileceksiniz.

Dünyanın güzelliğini görmek için nasıl bakmamız gerektiğini öğreniriz

Her gün aynı görüntüler bizi duyarsızlaştırır. Ama yeni bir yere gittiğimizde şu güzelim gezegenin mucizeleri içimize işler. Gün batımının renkleri, insan zekasının yansıması olan mimari ve doğanın eşsizliği bir anda çarpar bizi. İçimizi muhteşem bir enerji ve eşsiz bir neşe ile doldurur. İyi ki deriz her nefeste.

Bu doğrultuda alacağımız radikal kararlar belki hayatımızı kökten etkileyecek ama yaşanmamış bir hayalin arkasından ağıtlar yakmak yerine kurduğumuz hayaller için harekete geçmemizi sağlayacak...


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Anahtar Kelimeler:
Gezgin seyahat rotası

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