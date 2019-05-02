Neden gezgin olmaya karar veriyoruz?

Anı yaşamanın önemini anlarız

Geçmişin hüzünlerini geleceğin endişelerini içimizden atıp o anın duygularını fark etmek. İşte bizim günlük hayatımızda bir türlü başaramadığımız, ama mutluluğun anahtarı olan çok önemli yaşam sanatı. Gezmek, yepyeni yerler keşfetmek insan beynini o anda tutan en önemli deneyim. Bu yüzden günlük hayatta stresle yüklendiğiniz anda kendinize kaçamaklar yapma alışkanlığını edinmelisiniz. Büyük kaçamaklar olması da şart değil, yakınınızdaki hiç gitmediğiniz bir sahil kasabasına kaçamak yapın, hafta sonu görmediğiniz bir şehre yemeğe gidin. Ya da dünyanın öbür ucuna gidin, yeter ki gitmeyi alışkanlık haline getirin.

Yeni bakış açıları kazanırız

Toplum psikolojisi çok önemlidir. Hep aynı konuları konuşmak, olayları hep aynı şekilde yaşamak sizi sürekli aynı sonuçlara ulaştırır. Aynı sorunlara farklı tepkiler veren insanları görmek size yeni fikirler verecektir. Hayatınıza yepyeni bir bakış açısıyla dönersiniz. Bulamadığınız çözümler dönünce kafanızda beliriverir, yolda karşılaştığınız bir insanın bir cümlesi size dokunur bir kıvılcım oluşur. Yola çıkarken kafanızda olan fikirlerin tamamen değişmiş haliyle eve dönmeniz, yada en büyük sorununuza yollarda çözüm bulmanız çok büyük bir ihtimaldir.