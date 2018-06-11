Neden pilastik pipet kullanmayı bırakmalısınız?

2010 yılında yapılan bir araştırma, 8,000,000 ton plastiğin okyanusa atıldığını ortaya çıkardı . Bu sayının gelecek yıllarda artması bekleniyor. Bunu bir perspektife koymak gerekirse, Dünya Ekonomik Forumu'ndan bir rapor, 2050 yılına kadar okyanusların balıktan daha fazla plastiğe sahip olacağını öne sürdü. Farkında olmadan hemen hemen her gün kullandığımız bu plastik pipetler dünyanın, nitekim bizim sonumuzu hazırlıyor!

Okyanuslarda bulunan plastik pipetler sadece kendileri zarar vermekle kalmaz aynı zamanda okyanus sularında bulunan diğer kimyasalları ve bakterileri de çeker.

Sadece okyanuslara değil okyanuslarda bulunan deniz canlılarına da zarar veriyor plastik çubuklar. 2015 yılında, burun deliğine sıkışmış bir plastik saman ile bir deniz kaplumbağası videosu YouTube'da viral oldu. Sadece deniz kaplumbağaları etkilenmemekte - mühürler, deniz aslanları, deniz kuşları, balıklar, balinalar ve yunuslar , okyanuslardaki plastik kirliliğin bir sonucu olarak tehlikede. Okyanusta yaşayan sevimli hayvanları, plastik pipetleri kullanmayı bırakmalısınız.