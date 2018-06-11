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Neden pilastik pipet kullanmayı bırakmalısınız?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.06.2018 16:47 | Son Güncelleme

Kahvaltıda, öğle arasında ya da akşam yemeğinde de olsa bir şekilde plastik pipetleri günlük yaşantımızın bir parçası haline getirdik. Umursamadan kullandığımız bu pipetlerin sağlığımıza ciddi anlamda zararı var! Üstelik bu zararlar küçümsenecek gibi değil tam tersi endişe verici.

Neden pilastik pipet kullanmayı bırakmalısınız?

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2010 yılında yapılan bir araştırma, 8,000,000 ton plastiğin okyanusa atıldığını ortaya çıkardı . Bu sayının gelecek yıllarda artması bekleniyor. Bunu bir perspektife koymak gerekirse, Dünya Ekonomik Forumu'ndan bir rapor, 2050 yılına kadar okyanusların balıktan daha fazla plastiğe sahip olacağını öne sürdü. Farkında olmadan hemen hemen her gün kullandığımız bu plastik pipetler dünyanın, nitekim bizim sonumuzu hazırlıyor!

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Okyanuslarda bulunan plastik pipetler sadece kendileri zarar vermekle kalmaz aynı zamanda okyanus sularında bulunan diğer kimyasalları ve bakterileri de çeker.

Sadece okyanuslara değil okyanuslarda bulunan deniz canlılarına da zarar veriyor plastik çubuklar. 2015 yılında, burun deliğine sıkışmış bir plastik saman ile bir deniz kaplumbağası videosu YouTube'da viral oldu. Sadece deniz kaplumbağaları etkilenmemekte - mühürler, deniz aslanları, deniz kuşları, balıklar, balinalar ve yunuslar , okyanuslardaki plastik kirliliğin bir sonucu olarak tehlikede. Okyanusta yaşayan sevimli hayvanları, plastik pipetleri kullanmayı bırakmalısınız.

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Plastiklerin biyolojik olarak bozulmaları çok zordur çünkü dayanıklı olacak şekilde tasarlanmaktadırlar. Bizlerin sadece 10 dakika için kullandığı plastik pipetler doğada kaybolmak için tam 500 yıla ihtiyaç duyarlar.

Peki ne yapabiliriz?

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Plastik çubukları kullanmak yerine, bir bardağa veya paslanmaz çelik bir pipete yatırım yapmayı düşünün . Bu, kullandığınız plastik miktarını azaltmak ve çevreye yardımcı olmak için yaptığınız en doğru davranış olacak :)

Bir dahaki sefere bir restoranda olduğunuzda, ilgili kişilere içeceğinize bir pipet eklememesini söyleyebilirisiniz..

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Plastik pipetleri kullanmayı bırakmak için asla geç değildir. Buzlu bir kahve içmek gününüzün en iyi parçası olabilir ve artık siz bu eğlencenizi doğaya zarar vermeden gerçekleştirebilirisiniz...

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Anahtar Kelimeler:
plastik pipet plastik zararları

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