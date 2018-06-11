Nefes kesen İtalya Rallisi’ni Neuville kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 7. ayağı olan İtalya Rallisi muhteşem bir rekabete sahne oldu. Uzun süre yarışı ikinci sırada götüren Belçikalı pilot Thierry Neuville, son etaptaki performansıyla son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier’i geçti ve 0.7 saniye farkla İtalya Rallisi’ni kazanan isim oldu. Yarışı 3 saat 29 dakika 18.7 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu sezonun üçüncü, kariyerinin ise dokuzuncu ralli zaferini elde etti. Neuville ve Ogier’in ardından üçüncü sırayı ise Esapekka Lappi aldı.
Sardunya Rallisi’nin ardından Thierry Neuville puanını 149’a çıkartarak liderliğini sürdürdü ve en yakın takipçisi Ogier ile farkı 27’ye çıkardı.
Neuville, "Kazanmak için her şeyimizi ortaya koyduk ve az bir farkla yarışı lider bitirdik. Son etap öncesi bir karar vermemiz gerekiyordu. Kararımız da kazanmaya gitmek oldu. Güçlü bir şekilde inandık ve başardık" açıklamasını yaparken Ogier de, "Ortada panik olacak bir durum yok. Önümüzde daha birçok yarış var" dedi.
Dünya Ralli Şampiyonası’nın sekizinci ayağı 26-29 Temmuz tarihlerinde Finlandiya’da gerçekleştirilecek. Büyük heyecan bu sene Türkiye’de de yaşanacak. Dünyanın en iyi ralli pilotları, 7 yıllık bir aranın ardından Türkiye’ye dönecek, Finlandiya ve Almanya’daki yarışların ardından 13-16 Eylül tarihleri arasında Marmaris’te motor sporları tutkunlarına inanılmaz anlar yaşatacak.
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