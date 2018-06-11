SPOR

Nefes kesen İtalya Rallisi’ni Neuville kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.06.2018 11:04 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda İtalya Rallisi muhteşem bir Neuville-Ogier çekişmesine sahne oldu. Son ana kadar heyecanın sürdüğü yarıştan 0.7 saniye farkla Thierry Neuville galip çıktı. Liderliğini sürdüren Belçikalı pilot, ikinci sıradaki son şampiyon Sebastien Ogier ile farkı 27’ye çıkardı.

Nefes kesen İtalya Rallisi’ni Neuville kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 7. ayağı olan İtalya Rallisi muhteşem bir rekabete sahne oldu. Uzun süre yarışı ikinci sırada götüren Belçikalı pilot Thierry Neuville, son etaptaki performansıyla son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier’i geçti ve 0.7 saniye farkla İtalya Rallisi’ni kazanan isim oldu. Yarışı 3 saat 29 dakika 18.7 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu sezonun üçüncü, kariyerinin ise dokuzuncu ralli zaferini elde etti. Neuville ve Ogier’in ardından üçüncü sırayı ise Esapekka Lappi aldı.

Sardunya Rallisi’nin ardından Thierry Neuville puanını 149’a çıkartarak liderliğini sürdürdü ve en yakın takipçisi Ogier ile farkı 27’ye çıkardı.
Neuville, "Kazanmak için her şeyimizi ortaya koyduk ve az bir farkla yarışı lider bitirdik. Son etap öncesi bir karar vermemiz gerekiyordu. Kararımız da kazanmaya gitmek oldu. Güçlü bir şekilde inandık ve başardık" açıklamasını yaparken Ogier de, "Ortada panik olacak bir durum yok. Önümüzde daha birçok yarış var" dedi.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın sekizinci ayağı 26-29 Temmuz tarihlerinde Finlandiya’da gerçekleştirilecek. Büyük heyecan bu sene Türkiye’de de yaşanacak. Dünyanın en iyi ralli pilotları, 7 yıllık bir aranın ardından Türkiye’ye dönecek, Finlandiya ve Almanya’daki yarışların ardından 13-16 Eylül tarihleri arasında Marmaris’te motor sporları tutkunlarına inanılmaz anlar yaşatacak.

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Simay Altıntaş gururlandırdıSimay Altıntaş gururlandırdı
Kanada'da pole pozisyonu Vettel'inKanada'da pole pozisyonu Vettel'in
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya ralli şampiyonası Thierry Neuville sebastien ogier

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe'den Ersun Yanal kararı

Fenerbahçe'den Ersun Yanal kararı

Bafetimbi Gomis: Galatasaray isterse giderim

Bafetimbi Gomis: Galatasaray isterse giderim

Okay Yokuşlu Celta Vigo'da

Okay Yokuşlu Celta Vigo'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Spor haberlerini daha iyi hale getiriyorlar

Spor haberlerini daha iyi hale getiriyorlar

Futbol elçisi Instagram'ın da kraliçesi oldu

Futbol elçisi Instagram'ın da kraliçesi oldu

Şimdiden tanınmaya başladı

Şimdiden tanınmaya başladı

Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal medya onu konuşuyor

Nur Tatar Askari'den gümüş madalya

Nur Tatar Askari'den gümüş madalya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.