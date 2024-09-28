Nefes kesen maçta Samsunspor'dan müthiş geri dönüş! Göztepe'yi 4-3 mağlup etti

Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor kendi sahasında Göztepe ile kozlarını paylaştı.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Gol düellosuna sahne olan nefes kesen maçta kazanan Samsunspor müthiş bir geri dönüşe imza attı. Maçta 3-1 geri düşen Karadeniz ekibi geri dönmeyi başararak sahadan 4-3 galip ayrıldı.

HER ŞEY 20 DAKİKADA OLDU

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Mouandilmadji, 70 ve 90+1. dakikalarda Ntcham, 79. dakikada Schindler attı. Göztepe'nin gollerini ise 13. dakikada Zeki Yavru (k.k.), 41. dakikada Romulo ve 50. dakikada Juan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Samsunpsor 15 puana yükselirken Göztepe 9 puanda kaldı.