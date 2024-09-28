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  4. Nefes kesen maçta Samsunspor'dan müthiş geri dönüş! Göztepe'yi 4-3 mağlup etti

Nefes kesen maçta Samsunspor'dan müthiş geri dönüş! Göztepe'yi 4-3 mağlup etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.09.2024 18:10
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Samsunspor Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Göztepe’yi konuk etti. Maçta 3-1 geri düşen ev sahibi Samsunpor müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-3'lük galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Nefes kesen maçta Samsunspor'dan müthiş geri dönüş! Göztepe'yi 4-3 mağlup etti

Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor kendi sahasında Göztepe ile kozlarını paylaştı.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

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Gol düellosuna sahne olan nefes kesen maçta kazanan Samsunspor müthiş bir geri dönüşe imza attı. Maçta 3-1 geri düşen Karadeniz ekibi geri dönmeyi başararak sahadan 4-3 galip ayrıldı.

HER ŞEY 20 DAKİKADA OLDU

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Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Mouandilmadji, 70 ve 90+1. dakikalarda Ntcham, 79. dakikada Schindler attı. Göztepe'nin gollerini ise 13. dakikada Zeki Yavru (k.k.), 41. dakikada Romulo ve 50. dakikada Juan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Samsunpsor 15 puana yükselirken Göztepe 9 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe Samsunspor
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