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Nefes kesen mücadelenin galibi Chicago Bulls

NBA HABERLERİ  | 04.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Chicago Bulls, Walter Lemon'ın son saniye basketiyle Washington Wizards'ı 1 sayı farkla 115-114 yendi

Nefes kesen mücadelenin galibi Chicago Bulls

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, konuk olduğu Washington Wizards'ı son saniye basketiyle 115-114 mağlup etti. NBA'e 12 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesinde Chicago Bulls, maçın bitimine 1,8 saniye kala Walter Lemon'ın basketiyle deplasmanda Washington Wizards'ı 115-114 yendi.

Sezonun 22. galibiyetini alan Bulls'ta takımına galibiyeti getiren Lemon 24 sayı ve 8 asist, JaKarr Sampson 18 sayı ve 9 ribaunt, Shaquille Harrison ise 15 sayılık performans sergiledi. Bu sezon 47. kez kaybeden Wizards'ta Thomas Bryant 20 sayı ve 12 ribaunt, Bobby Portis 20 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Bradley Beal ise 19 sayıyla oynadı.

HARDEN FORMUNU SÜRDÜRÜYOR

Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen takımların mücadelesinde Houston Rockets, üst üste 4. galibiyetini, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 135-103 mağlup ederek aldı. Sezonun 51. galibiyetini elde eden Rockets'ta all-star James Harden 31 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle maçın en skorer oyuncusu oldu. Chris Paul 29 sayı ve 7 asist, Clint Capela 24 sayı ve 15 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Bu sezon 32. kez yenilen Clippers'ta Shai Gilgeous-Alexander 20, Danilo Gallinari 16 sayı, Lou Williams 14 sayı ve 7 asist kaydetti. NBA'de yarın 3 karşılaşma oynanacak.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 89-108

Orlando Magic-New York Knicks: 114-100

Washington Wizards-Chicago Bulls: 114-115

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 130-122

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 105-115

Miami Heat-Boston Celtics: 102-112

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 109-115

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 108-110

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 113-85

Phoenix Suns-Utah Jazz: 97-118

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 116-89

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 103-135

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Anahtar Kelimeler:
chicago bulls Washington Wizards NBA

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