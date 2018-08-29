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Nefes Nefese 4. yeni bölüm izle: Rüya, namlunun ucunda! (Star TV Nefes Nefese yeni bölüm fragmanları, özeti)

DİZİ HABERLERİ  | 29.08.2018 14:18 | Son Güncelleme

Nefes Nefese 4. yeni bölümü ile bu akşam Star TV'de izleyicisi ile buluşacak. Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Nefes Nefese dizisi sürükleyici senaryosu ve temposu ile büyük beğeni topluyor. Nefes Nefese son bölümde Yusuf, Rüya'yı babasına karşı takasta kullanacakken vazgeçmişti. Boran, Nefes Nefese yeni bölümde Yusufların evine yaptığı baskın ile Rüya'yı ele geçiyor. Peki Yusuf şimdi ne yapacak? İşte Nefes Nefese 4. bölüm izleme bağlantısı, fragmanları

Nefes Nefese 4. yeni bölüm izle: Rüya, namlunun ucunda! (Star TV Nefes Nefese yeni bölüm fragmanları, özeti)

Nefes Nefese 4. yeni bölümü bu akşam Star TV'de. Kurban Bayramı nedeniyle bir hafta ara veren dizinin yeni bölümünde heyecan yine dorukta olacak. Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Nefes Nefese son bölümde Yusuf, Rüya'yı babasına karşılık takas edecekken vazgeçmiş ve eve geri götürmüştü. Fakat bu durum Boran'a engel olmadı ve Yusufların evine yapılan baskında Rüya'yı kaçırdı. Rüya şimdi namlunun ucunda. Atmaca'nın gözden çıkardığı Baran, Rüya'ya ne yapacak? Yusuf, Rüya'nın peşine düşecek, onu arayacak mı? Nefes Nefese 4. yeni bölümü online olarak haberimizde Star TV canlı yayın bağlantısından izleyebilirsiniz. İşte Nefes Nefese 4. bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti...

NEFES NEFESE 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alacanlar Çiftliği’ndeki herkes büyük bir umutla Şakir Ağa’nın kurtarılmasını beklemektedir. Ancak Yusuf (Şükrü Özyıldız) büyük bir ikilem içindedir. Babasını kurtarabilmek için Rüya’yı (Melisa Şenolsun) Boran’ın (Nik Xhelillah) ellerine teslim etmek zorundadır. Boran ve Yasin hem Rüya’yı hem de zümrüdü ele geçireceklerini düşünürlerken onları bekleyen kötü sürprizden habersizdirler. Zümrüdü geri almak için her şeyi yapmaya hazır olan Atmaca (Uğur Yücel), Boran ve Yasin’i gözden çıkarır.

Yusuf’un ve Şakir Ağa’nın çiftliğe dönüşü sevinçle karşılanır. Herkes artık hayatlarının normale döneceğini düşünürken gelen bir telefonla her şey alt üst olur. Ailesini daha fazla tehlikeye atmak istemeyen Şakir Ağa, Antakya’dan taşınmaya karar verir. Çiftliktekiler telaşla toplanırken yerinden kıpırdamayan bir kişi vardır. Şakir Ağa’nın eşi Afet...

Alacan ailesi kaçıp gidecek midir? Yoksa kendi topraklarını Atmaca’ya karşı savunmaya devam mı edeceklerdir?

Selma, Atmaca’yı yakalamak için bir plan yapar. Kılık değiştirip zümrüdün kendisinde olduğu haberini tüm Antakya’ya yayar. Bu haber kısa süre içinde Atmaca’ya ulaşır. Selma, Atmaca’yı tuzağına çekip onu tutuklamayı başarabilecek midir?

Kızına bir türlü ulaşamadığı için gittikçe endişelenen Atmaca, Rüya’nın aslında burnunun dibinde olduğundan habersizdir. Zümrüdün kaybolmasına sebep olan kızın ölüm emrini verirken aslında namlunun ucunda kendi kızı Rüya vardır.

Yayın Günü : 29 Ağustos Çarşamba
Yayın Saati : 20.00

NEFES NEFESE 4. YENİ BÖLÜM İZLE

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