Nefes Nefese 4. yeni bölüm izle: Rüya, namlunun ucunda! (Star TV Nefes Nefese yeni bölüm fragmanları, özeti)

Nefes Nefese 4. yeni bölümü bu akşam Star TV'de. Kurban Bayramı nedeniyle bir hafta ara veren dizinin yeni bölümünde heyecan yine dorukta olacak. Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Nefes Nefese son bölümde Yusuf, Rüya'yı babasına karşılık takas edecekken vazgeçmiş ve eve geri götürmüştü. Fakat bu durum Boran'a engel olmadı ve Yusufların evine yapılan baskında Rüya'yı kaçırdı. Rüya şimdi namlunun ucunda. Atmaca'nın gözden çıkardığı Baran, Rüya'ya ne yapacak? Yusuf, Rüya'nın peşine düşecek, onu arayacak mı? Nefes Nefese 4. yeni bölümü online olarak haberimizde Star TV canlı yayın bağlantısından izleyebilirsiniz. İşte Nefes Nefese 4. bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti...

NEFES NEFESE 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alacanlar Çiftliği’ndeki herkes büyük bir umutla Şakir Ağa’nın kurtarılmasını beklemektedir. Ancak Yusuf (Şükrü Özyıldız) büyük bir ikilem içindedir. Babasını kurtarabilmek için Rüya’yı (Melisa Şenolsun) Boran’ın (Nik Xhelillah) ellerine teslim etmek zorundadır. Boran ve Yasin hem Rüya’yı hem de zümrüdü ele geçireceklerini düşünürlerken onları bekleyen kötü sürprizden habersizdirler. Zümrüdü geri almak için her şeyi yapmaya hazır olan Atmaca (Uğur Yücel), Boran ve Yasin’i gözden çıkarır.