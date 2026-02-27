Nefesler tutuldu, gözler Nyon'da! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki dev rakibi belli oluyor: İşte o eşleşmeler...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan fırtınası, son 16 turu kura çekimiyle devam ediyor. Play-off turunda destan yazarak adını son 16 takım arasına yazdıran gururumuz Galatasaray'ın yeni rakibi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde bugün belirleniyor.

Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği kura çekimi heyecanı Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak. Bu kritik kurada sadece son 16 turu değil, olası çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin ağacı da şekillenecek.

LİVERPOOL MU, TOTTENHAM MI?

Kura statüsü gereği temsilcimiz Galatasaray'ı son 16 turunda Ada futbolunun iki devinden biri bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, bu turda İngiltere Premier Lig'in güçlü temsilcileri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

Kura çekiminde Aslan'ın çeyrek finale yükselmesi halindeki muhtemel rakipleri de belli olacak. Galatasaray'ın olası çeyrek final rotasında ise Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea ve Barcelona gibi dünya devleri yer alıyor.

İŞTE DEVLER LİGİ'NDE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Bu sezon formati yenilenen Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu biletini cebine koyan takımlar şu şekilde oluştu:

Doğrudan Son 16'ya Yükselenler: Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City.

Play-Off Turunu Geçerek Gelenler: GALATASARAY, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Futbol şölenine sahne olacak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak ve çeyrek finalistler belli olacak.