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    4. Nefis tepsi mantısı tarifi: MasterChef tepsi mantısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Nefis tepsi mantısı tarifi: MasterChef tepsi mantısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    21.08.2024 14:34
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    Tepsi mantısı tarifi merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Sevilen mantı çeşitlerinden olan bu yemek, diğer mantılardan farklı olarak tepsiye dizilerek yapılıyor. MasterChef programında şefler yarışmacılardan tepsi mantısı yapmalarını istedi. Bu gelişmenin ardından tepsi mantısı yapımı merak edildi. Peki, tepsi mantısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Nefis tepsi mantısı tarifi: MasterChef tepsi mantısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 30dk
    Pişirme Süresi 25dk
    Kalori/Porsiyon -

    Tepsi mantısı tarifi hem görüntüsü hem de nefis tadıyla misafir sofralarına yakışacak lezzetlerden biri. Ağızlarda muhteşem bir tat bırakan bu tarifi denemek isteyenlere özel adım adım tepsi mantısı tarifini haberimizde derledik.

    MALZEMELER

    • 4.5 su bardağı un
    • 1 adet yumurta
    • 1 çay bardağı su
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 250 g orta yağlı kıyma
    • 2 çorba kaşığı tereyağı
    • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
    • 2 adet kuru soğan
    • 1 çorba kaşığı biber salçası
    • 1 çorba kaşığı domates salçası
    • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
    • 1 çay kaşığı karabiber
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • Üzeri için;
    • Sarımsaklı yoğurt

    TARİF

    • Yumurta, su ve tuzu karıştırıp, içerisine unu azar azar ekleyerek pürüzsüz sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. 30 dakika dinlendirin.
    • Soğanları çok ince doğrayın. Kıymanın içerisine soğan, kırmızı toz biber, karabiber ve tuzu ekleyerek karıştırın.
    • Dinlenen hamuru 3 adet bezeye ayırın. Bezeleri oklava ile yufka büyüklüğünde açın. 1 cm genişliğinde şeritler kesin, kesilen şeritleri 1 cm’lik karelere bölün.
    • Mantı hamurlarının ortasına iç harcından koyun. Hamurların ortası açık kalacak şekilde dört ucunu bir araya getirerek mantıları hazırlayın. Yağlanmış tepsiye mantıları düzgünce sıralayın.
    • Salçaları tereyağında kavurun. Tuz, karabiber ve 2 su bardağı suyu kaynatarak sos hazırlayın.
    • Tepsideki mantıları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız mantıya sıcak sosu gezdirin.
    • Üzerine sarımsaklı yoğurdu ilave ederek servis yapın.

    AFİYET OLSUN!

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    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    mantı
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