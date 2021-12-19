Nefise Karatay masaj salonunda neye uğradığını şaşırdı! Yarı çıplak halde...

Bir döneme damga vuran manken Nefise Karatay, Ortaköy'deki bir spada yarı çıplak halde masaj yaptırırken korkunç bir olay yaşadı. Karatay masaj yaptırdığı sırada odasına iş insanı Tolga Balta izinsiz girdi.

Eski mankenin iddiasına göre, iş insanı odaya girip sıranın kendisinde olduğunu söyledi. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; ünlü isim soyunuk vaziyette olduğunu belirtip, kapıyı kapatmaya çalıştığını söyledi. Ancak Balta kendisine küfür etti.

İkilinin arasındaki tartışma büyüyünce, odadaki masör araya girip, olaya müdahale etti. Bu esnada, 45 yaşındaki eski manken polisi arayıp ihbarda bulundu. Karatay, bir süre sonra olay yerine gelen polislere Tolga Balta'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

"KAPIYI NİŞANLIM AÇTI"

İfadesi alınan Balta, masaj odasının kapısını çaldığını, içeriden bir ses gelmeyince nişanlısının kapıyı açtığını söyledi. Nişanlısının Karatay'ı görünce kapıyı kapatıp, sıranın kendilerinde olduğunu söylediğini ifade etti. Tolga Balta, Karatay'a hakaret içerikli sözler sarf etmediğini de iddia etti. İş insanı, aksine eski mankenin kendisine ve nişanlısına kötü sözler yönelttiğini savundu.



