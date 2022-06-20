Negatif asal sayı var mıdır? Negatif sayılar aralarında asal olur mu?

Asal sayılar, özelliklerinden dolayı doğal sayıdır. Asal sayıların kendisi ve 1 rakamı olmak üzere iki tane böleni olmalıdır. Aksi durumda asal sayı sayılmazlar.

Asal sayıları matematiksel olarak şöyle tanımlanır:

"d>1 olmak üzere, d tam sayılar kümesinin elemanı ve (+-)1 ve (+-)d dışında böleni yok ise, d sayısına asal sayı denir."

Negatif Tam Sayı Nedir?

Negatif tam sayı karşıtlık durumunu ifade etmek için kullanılır. Sıfırdan küçük olan, doğruda 0’ın solunda yer alan sayılara negatif tam sayı denir. Sıfırdan küçük olan bu sayılar -1 ile başlar ve eksi sonsuza dek devam eder. Negatif tam sayıların başlangıcı -1’dir. 0 ne pozitif ne de negatif kabul edilir.

Sıfırdan küçük olan negatif tam sayılar örneğin: -1, -53, -1632, -12523, -2932472’ dir. Bu sayılar arasında en büyük -1’ ken en küçük ise -2932472’ dir. Negatif tam sayıların en büyüğü -1’ dir ve sayılar -1’ den uzaklaştıkça küçülür. Kısaca, bir sayının negatif olması için 0’ dan küçük olması gerekir.

Negatif sayılar neden asal değildir?

Asal sayı kuralları göz önünde bulundurulduğunda asals ayıların negatif olmadığı görülür. Yani bir rakam ya da sayının asal olması için 2 böleni olması gerekir. Bu iki bölen ise kendisi ve bir olmalıdır. Fakat negatif sayılar -1 rakamına da tam bölünür. Bu sebepten negatif sayılar asal sayı olamaz.

Negatif sayılar aralarında asal olur mu

İki sayı ya da rakamın aralarında asal olabilmesi için 1 rakamı dışında başka bir ortak bölenin olmaması şartı gereklidir. Asal sayılar ise doğal sayılardan oluşmaktadır. Negatif sayılar, kendilerine, 1 rakamına ve -1 tam sayısına bölünebildiği için ne asal olabilirler ne de aralarında asal olabilirler.



