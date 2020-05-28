Negredo'nun Beşiktaş aşkı bitmemiş!

Bir dönem Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de mücadele eden Alvaro Negredo'nun siyah-beyazlı aşkı bitmiyor. 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen ve 2019 sezonun başında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Nasr'a transfer olan İspanyol forvet, evinin bahçesinde yaptığı idmanlarda siyah-beyazlı formayı giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş formasıyla 49 maça çıkan 34 yaşındaki deneyimli forvet, süre aldığı maçlarda 18 gol kaydetmişti. Negredo bu sezon Al Nasr formasıyla ise 17 maçta 8 gol 5 de asistlik performansa imzasını attı.

(İHA)





