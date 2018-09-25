SPOR

Negredo'nun derbi paylaşımı dikkat çekti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tutan Alvaro Negredo da derbiyi takip etti.

Negredo'nun derbi paylaşımı dikkat çekti

Beşiktaş'tan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tutan Alvaro Negredo da derbiyi takip etti.

İspanyol forvet, Fenerbahçe ile karşılaşan eski takımının karşılaşmasının televizyondan takip ederken, Babel'in golünden sonra sosyal medyadan mesaj paylaştı.

Negredo, Babel'in golünün fotoğrafını koyup alkışlarla tebrik etti.

İşte Alvaro Negredo'nun o paylaşımı:

1321

PARTNER80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı
Beşiktaş'ta Atiba 163 gün sonra geri döndüBeşiktaş'ta Atiba 163 gün sonra geri döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
negredo Fenerbahçe Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Ali Koç’tan ‘Ersun Yanal’ tezahüratlarına flaş yanıt

Ali Koç’tan ‘Ersun Yanal’ tezahüratlarına flaş yanıt

Quaresma'dan kenarda Şenol Güneş'e şok hareket

Quaresma'dan kenarda Şenol Güneş'e şok hareket

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi performansı sosyal medyayı salladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Negredo'nun derbi paylaşımı dikkat çekti

Negredo'nun derbi paylaşımı dikkat çekti

Beşiktaş'ta Atiba 163 gün sonra geri döndü

Beşiktaş'ta Atiba 163 gün sonra geri döndü

Quaresma'dan kenarda Şenol Güneş'e şok hareket

Quaresma'dan kenarda Şenol Güneş'e şok hareket

Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yaşadığı taç diyaloğu derbiye damga vurdu

Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yaşadığı taç diyaloğu derbiye damga vurdu

Tolgay Arslan: Ortada bir şey yokken gol yedik

Tolgay Arslan: Ortada bir şey yokken gol yedik

Şenol Güneş: Bana edilen küfürleri duymadım

Şenol Güneş: Bana edilen küfürleri duymadım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.