Negredo sorun çıkarmayacak

Geçen sezon 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Valencia’dan alınan İspanyol oyuncu, yıllık ücreti 4 milyon 350 bin euro olmasına rağmen gelen tekliflere açık olduğunu dile getirdi. Ancak Negredo, Beşiktaş’a gelecek tekliflerin aldığı yıllık ücret dikkate alınarak değerlendirilmesini istedi.

Siyah-beyazlıların transfer komitesi ise Negredo’nun bu isteklerini de dikkate alarak hem kendi menajerine hem de Türkiye’de çalıştığı menajere tam yetki verdi. (MİLLİYET)

