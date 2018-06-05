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Negredo sorun çıkarmayacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.06.2018 09:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Alvaro Negredo da bu konuda siyah-beyazlıları fazla yormayacak.

Negredo sorun çıkarmayacak

Geçen sezon 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Valencia’dan alınan İspanyol oyuncu, yıllık ücreti 4 milyon 350 bin euro olmasına rağmen gelen tekliflere açık olduğunu dile getirdi. Ancak Negredo, Beşiktaş’a gelecek tekliflerin aldığı yıllık ücret dikkate alınarak değerlendirilmesini istedi.

Siyah-beyazlıların transfer komitesi ise Negredo’nun bu isteklerini de dikkate alarak hem kendi menajerine hem de Türkiye’de çalıştığı menajere tam yetki verdi. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş negredo

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