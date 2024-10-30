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Nehir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nehrin eş anlamlısı

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
28.10.2024 17:20
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Türk dilinde birçok farklı kelime vardır. Bu kelimelerin bazıları yabancı kültürlerden dilimize girmiştir. Nehir sözcüğü de dilimize Arapça'dan aktarılmış kelimelerden biridir. Nehir kelimesi dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biri olarak da bilinmektedir. Bu kelimenin kendisiyle birlikte aynı manaya gelen bir başka sözcükte mevcuttur. Yazılışları ayrı fakat manaları aynı olan kelimeler, anlamdaş olarak kabul edilmektedir. Peki, nehir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Nehir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nehrin eş anlamlısı

Nehir kelimesi gerek günlük sohbetlerde gerekse yazılı iletişimlerde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Dilimizi var eden bazı sözcükler yabancı kökenlidir. Nehir sözcüğü de yabancı kökene sahip kelimeler arasındadır. Arapça “nehr” kelimesinden çevrilerek dilimize aktarılmış olan bu sözcüğün eş anlamlı karşılığı da vardır. Kelimelerin eş anlamlılarını cümle içinde kullanmak, tekrar düşmenin önüne geçilmesinde büyük bir rol oynamaktadır.

Nehir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Nehir sözcüğü daha çok coğrafya alanında karşımıza çıkan bir kelimedir. Göllere ya da denizlere dökülen, gerek taşıdığı su miktarı gerekse genişliği yönünden büyük akarsu olarak kabul edilen akarsular, nehir olarak tanımlanır. Nehir sözcüğü ile aynı anlamı taşıyan kelimeler, anlamdaş olarak tabir edilmektedir. Kelimeleri kullanmadan önce hangi manaya geldiği bilgisine de sahip olmak son derece önemlidir. TDK sözlükleri sitesi sayesinde sözcüklerin anlamları kolay bir şekilde öğrenilmektedir. Buna göre nehir kelimesinin manası şöyledir:

  • (İsim) Irmak.

Nehir kelimesi cümle içinde genellikle isim görevini üstlenen bir sözcüktür. Bu sözcükle aynı manaya gelen tek bir kelime bulunmaktadır. Yazılışları açısından farklı olan ancak anlam önünden aynı olan kelimeler, anlamdaş ( eş anlamlı) olarak isimlendirilir. Bu noktada nehrin eş anlamlısı olan sözcük:

  • Irmak

Nehrin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nehir sözcüğü yerine yaygın olarak kullanılan kelime ırmak sözcüğüdür. “Nehir” ve “ırmak” kelimeleri yazım açısından bakıldığında birbirinden farklıdır. Ancak mana yönünden incelendiğinde anı anlama gelmektedir. Eş anlamlı kelimeleri öğrenirken cümle içinde kullanmak da oldukça önemlidir. Bu bağlamda nehir eş anlamlısı ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Irmak kenarında piknik yapmak en sevdiği aktivitelerden biriydi.
  • Yemyeşil bir doğa eşliğinde muhteşem bir ırmak manzarası seyrettik.
  • Yarın ırmak kenarında sabah kahvaltısı yapmaya gideceğiz.
  • Irmakta yüzmek gibisi yok.
  • Irmağın taşması neticesinde birçok ev sular altında kalmıştı.
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