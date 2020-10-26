Nejat Alp kimdir? Nejat Alp kaç yaşında, nereli? Nejat Alp’in eşi kimdir?

Sabahların en çok takip edilen programlarından biri olan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah ünlü sanatçıları konuk etmeye devam ediyor. Demet Akalın ve Alişan’ın sunumuyla seyircisine keyifli anlar yaşatan programa 26 Ekim Pazartesi günü Nejat Alp konuk edildi. Taverna şovlarıyla tanınan Nejat Alp hakkında pek çok detay araştırılmaya başlandı. 3 yıl önce İstanbul’un kalabalığından kaçarak Bodrum Turgutreis’e yerleşen Nejat Alp uzun zaman sonra sesiyle sevenlerini büyülemeyi başardı. Sevilen şarkılarını seslendiren Nejat Alp hayranlarıyla hasret giderdi.

NEJAT ALP KİMDİR?

Nejat Alp, 9 Kasım 1952 tarihinde İstanbul’da ailenin tek çocuğu olarak doğdu. Nejat Alp yaş olarak 67 yaşındadır. Nejat Alp’ın babası Artvin annesi ise Ayvalık doğumludur. Okul hayatına Cerrahpaşa Deneme İlkokulu’nda başladı. Ortaokul ve liseyi ise Özel İstanbul Koleji’nde tamamldı. Ailesel sorunlar nedeniyle üniversiteye gidemedi. Müzik hayatına başlamadan önce emlaçılık ve balıkçılık yaptı. Bir süre dayısının yanında tahta bavul yapımında çalıştı. 1970 yılında tanıştığı Mavi Yıldızlar müzik grubuyla profesyonel anlamda müziğe giriş yaptı.