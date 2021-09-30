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Nejat İşler, Bodrum'daki evini kapatarak otele yerleştiğini açıkladı: Hayatım bir sırt çantasına sığdı

30.09.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre önce Bodrum'a yerleşen oyuncu Nejat İşler, oradaki evini kapatıp, İstanbul'daki bir otele yerleştiğini açıkladı. Minimalist bir hayat yaşadığını söyleyen İşler, "Eşyalarım kutuların içinde arkadaşın evinde duruyor. O da çok fazla değil, iki sandık. Yavaş yavaş ufalmaya başladım. Bir sırt çantasına sığdı her şey en sonunda." ifadelerini kullandı

Nejat İşler, Bodrum'daki evini kapatarak otele yerleştiğini açıkladı: Hayatım bir sırt çantasına sığdı

Blu TV'de 2. sezonuyla seyirci karşısına çıkan Saygı dizisinde birlikte rol alan ünlü oyuncular Nejat İşler ve Erkan Can, YouTube'da yayınlanan 'Loş Sohbet' programına konuk oldu. Hayatından bahsede Nejat İşler, otelde yaşama kararından ve yönetmenlik yapmakla ilgili konuştu.

"LÜKSÜM YOK"

Özyurtlu'nun "Maddi anlamda güvence altında mısın?" sorusu üzerine konuşan Nejat İşler, "Çalışırsam evet. İki yeğenim var. Ters bir şey olursa diye onlara bir şeyler bırakmak istiyorum. Biraz da o yüzden çalışıyorum. Ben yaşarım bir şekilde. Lüksüm yok çünkü. Arada sırada yurt dışına seyahate gidiyorum, o kadar" dedi.

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"YAVAŞ YAVAŞ UFALMAYA BAŞLADIM"

Ayrıca Bodrum'daki evini kapatıp İstanbul'da Taksim bölgesinde bir otele yerleştiğini söyleyen İşler, sözlerine şöyle devam etti:
"Eşyalarım kutuların içinde arkadaşın evinde duruyor. O da çok fazla değil, iki sandık. Çok eşya edinmedim. Bu bana eksik değil, aksine özgür hissettiriyor. Bu kararı vermem de enteresan oldu. Benim eski işim, saklamacı bir iş; kitaptı, plaktı, objeydi. Evim depo gibiydi. Ondan kurtuldum. Tasarlayarak yapmadım bunu. Yavaş yavaş ufalmaya başladım. Bir sırt çantasına sığdı her şey en sonunda. Bir şey lazım olursa gider alırım, ne olacak?"

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Ünlü oyuncu Erkan Can da İşler'in minimal yaşam tarzını doğru bulduğunu söyleyip, "Hak veriyorum. Hep alıyoruz. Gardıroba bakıyorum, giymediğim o kadar çok şey almışız ki... Almıyorum artık. Aldıklarımın da çoğunu vereceğim sağa sola." şeklinde konuştu.
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"BAŞIMI BELAYA SOKMAK İSTİYORUM"

Yönetmenlik yapma fikriden de bahseden İşler, "Her şeyin bir zamanı var. Ben hiç hissetmemiştim yönetmenliğin zamanı geldiğini. Şimdi şimdi 'olabilir' diyorum. Senaryoda yazan laflarla ilgilenmiyorum artık. Benim olmadığım sahnelerle ilgili de bir sürü fikrim oluyor. Yapımla ilgili bir fikrim oluyor mesela. Bir sürü şeye karışmak istiyor canım. Başımı belaya sokmak istiyorum, öyle söyleyeyim" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Nejat İşler
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