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Nejat İşler: Ercüment İşler sevişken bir karakter

28.08.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nejat İşler, “Saygı” dizisi ikinci sezon yayını öncesi Youtube kanalına konuk oldu.

Nejat İşler: Ercüment İşler sevişken bir karakter

Nejat İşler, Yasemin Şefik'in sunduğu Youtube kanalına samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir Bodrum, Gümüşlük’te yaşayan İşler, “Herkes Bodrum’a giderken ben şimdi altı ay buradayım. Hatta herkes gider Mersin'e, ben giderim tersine gibi bir şey oldu. Bu sezon boyunca işler var İstanbul’da olacağım.” dedi.

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KENDİ YAZDIĞIM ÖYKÜNÜN FİLMİNİ ÇEKECEĞİM!

“Ercüment, sevişken bir karakter. Onda aşk yok. Zaten geçen sezon aşkı kullanmıştı.” yorumunu yaptı.

Yasemin Şefik’in “Yazıların, kitapların da çok sevildi. İlk kitapta hayatını anlattın.
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O kitap film olacak mı?” sorusu üzerine oyuncu; “ O iş biraz. Zor sonuçta hayatım.” açıklamasında buldundu.

Kahkaha dolu programda Nejat İşler izleyicilere de sürpriz projesini açıkladı; “Kitabımda yer alan bir öyküyü sinemaya uyarlayacağım.”

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Anahtar Kelimeler:
Nejat İşler Saygı dizisi
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