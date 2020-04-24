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Nejat İşler'in yeni dizisi Saygı ne zaman başlayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 24.04.2020 22:13 | Son Güncelleme

BluTV’nin pandeminin kontrol altına alınmasının ardından izleyiciyle buluşturmayı planladığı “Saygı – Bir Ercüment Çözer Dizisi”nin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Nejat İşler'in yeni dizisi Saygı ne zaman başlayacak?

Toplumdaki çürümüşlüğün sebebini gündelik saygısızlıklarda arayan sosyopat bir karakter olan, Behzat Ç.'nin anti kahramanı Ercüment Çözer'in hikayesini anlatacak dizinin çekimleri için gün sayan oyuncu kadrosu, okuma provalarını online olarak sürdürüyor.

Bu sayede karantina biter bitmez sete çıkarak çekimleri tamamlamayı planlayan dizi ekibi, herkesin heyecan ve merakla beklediği Saygı – Bir Ercüment Çözer Dizisi’ni bir an önce izleyiciyle buluşturmayı istiyor.

İnter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Saygı – Bir Ercüment Çözer Dizisi’nde usta oyuncu Nejat İşler’e, Helen rolüyle Miray Daner, Savaş rolüyle Boran Kuzum eşlik ediyor. Behzat Ç. - Bir Ankara Polisiyesi ve Mehmed Bir Cihan Fatihi dizilerinin senaristi Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Taner Baltacı’nın oturduğu dizinin konusu kısaca şöyle: Ercüment Çözer’in yolu bir gün, kendisiyle aynı amaç uğruna hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişir. Kudretli ama kendi içinde sayısız yarası bulunan Çözer, Helen ve Savaş adındaki bu iki idealist gence kol kanat gerer.

Ercüment Çözer’i ilk defa kendi şehrinde, İstanbul’da, göreceğimiz dizi, gündüz kuşağı programlarının aldatıcılığı, televizyonda parlayan yıldızların aslında özel hayatlarında ne kadar mutsuz oldukları gibi konulara değinerek medyaya dair de sözler söyleyecek.

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