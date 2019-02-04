Nelson Oliviera kanlar içinde yerde kaldı

İngiltere Premier Ligi'nin bir alt ligi olan Championship’te Reading’in, Aston Villa ile sahasında karşılaştığı mücadelede yaşanan sakatlık, herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısındaki bir ikili mücadele sırasında konuk ekipten Tyrone Mings, koştuğu sırada yere düşen ev sahibinin Portekizli oyuncu Nelson Oliveira’nın yüzüne kramponla bastı. Yüzü kanlar içinde kalan Oliveira’nın sol kaşının üstü ve burnunda derin açılmalar oldu.

Tecrübeli futbolcunun mücadele sonrası çekilen fotoğrafı ise gerçekten korkunçtu.

24 takımlı ligde Villa 43 puanla 9., Reading ise 25 puanla 22. sırada yer alıyor.





