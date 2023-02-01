Nemli zıt anlamlısı nedir? Nemlinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türk Dil Kurumu kelimelerin kullanıldığı anlamları inceleyerek literatüre kaydeder. Kelimelerin anlamlarını belirtirken karşıt anlamlı sözcüklerden de faydalanır. Türk Dil Kurumu, nemli sözcüğünün anlamını da açıklarken zıt anlamlı kelimesini kullanmıştır. Nemli kelimesi dilimize Farsçadan geçmiş sıfat görevinde kullanılan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumunda belirtilen anlamına göre nemli kelimesi:

Nemi olan, biraz ıslak, rutubetli,

Gözün yaşlı olması anlamlarını taşır.

Nemli kelimesi bir sıfat olarak önüne geldiği ismin belirli bir yönünü vurgular ve o ismi niteler. Örneğin nemli bez dediğimizde aklımızda hafif ıslak bir bez canlanır. Nemli kelimesi dilimizdeki pek çok sıfat gibi bir zıt anlamlı kelimeye sahiptir.

Nemli kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Nemli kelimesi Farsçadan dilimize geçen "nem" kelimesine +li" ekinin eklenmesiyle Türkçeleştirilmiş bir kelimedir. Uzun zamandır dilimizde bulunan nemli kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime de vardır. Nemlinin zıt anlamlısı olan sözcük nemliye nazaran Türkçe kökenlidir ve nemlinin tam zıddını ifade eder. Nemli zıt anlamlısı olan sözcük:

Kuru

Nemli zıt anlamlısı olan kelime "kuru" kelimesidir. Nemlinin zıt anlamlısı olan kuru kelimesi bir şeyin hiç ıslak olmadığını, sıvı içermediğini belirtir. Nemli kelimesinin zıt anlamı kuru kelimesi mecaz kullanımlar kazanarak anlamını genişletmiştir. Ancak kuru kelimesi yalnızca ıslak olmama anlamı bağlamında nemlinin zıt anlamlısı olan kelimedir.

Nemlinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Nemli kelimesinin zıt anlamlısı olan kuru sözcüğü ile çeşitli örnek cümleler oluşturulabilir. Bu cümlelerde kuru kelimesinin kullanıldığı yerde ıslak olmayan, susuz anlamları yer alır. Nemli zıt anlamlısı kelimeyle örnek cümleler: