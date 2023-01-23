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Kuzey zıt anlamlısı nedir? Kuzey kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

17.01.2023 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz kelime çeşitliliği bakımından zengin olsa da pek çok sözcüğün zıt anlamlısı kelime yoktur. Kelimelerin birden çok kullanımının olması bu kelimenin eş anlamlı ifadelerini çoğaltsa da zıt anlamlısını çoğaltmaz. Belirli bir tanımı karşılayan isim kullanımındaki kuzey kelimesi de zıt anlama sahip bir kelimedir. Peki, yer yön bildiren kuzey kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Kuzey zıt anlamlısı nedir? Kuzey kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kuzey kelimesi Eski Türkçeden türetilmiş bir sözcüktür. Eski Türkçe bir kelime olan "kuz" kelimesine “+(g)Ay” eki getirilerek oluşturulmuştur. Kuzgay sözcüğü zamanla değişmiş ve kuzey kelimesi hâline gelmiştir. Kuzeyin kökü olan kuz ifadesi güneş almayan yer, gölge anlamına gelir ve günümüzde hâlâ kullanılan bir ifadedir. Kuzey kelimesi ise farklı anlamları karşılasa da bu anlam yönleri birbiriyle benzerdir. Kuzey kelimesinin anlamları:

  • Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri
  • Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer
  • Yıldız

Kuzey kelimesi hangi kullanımı olursa olsun isim görevinde kullanılmaktadır. Genellikle belirli bir yön ve konum tanımlamak için kullanılan kuzey kelimesi denizcilikte Kuzey Yıldızı yerine kullanılabilir.

Dış zıt anlamlısı nedir? Dış zıt anlamlısı nedir?

Kuzey kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler Türkçedeki bazı kelimelerin tam tersi anlamları belirtir. Zıt anlam ile olumsuz anlamı karıştırmamak önemlidir. "-mA / -mAk / -sIz" gibi olumsuzluk ifadeleri ve ekleri ile kurulan cümleler zıt anlam ifade etmez. Kuzey kelimesi de zıt anlamlı kelimelere sahiptir. Fazla çeşitli anlamı bulunmayan kuzey kelimesinin zıt anlamı da bu nedenle sınırlıdır. Kuzey zıt anlamlısı olarak kullanılan bir kelime vardır ve bu kelime de yine yön anlamında kullanılır. Kuzeyin zıt anlamlısı olan kelime:

  • Güney

Kuzey kelimesinin zıt anlamı olarak güney kelimesi kullanılır. Belirli bir yön belirten güney kelimesinin kuzeyin zıt anlamlısı olarak kullanılması doğrudur. Güney kelimesi, kuzey kelimesinin belirttiği yönün tam ters yönünü ifade eder. Kuzey kelimesinin anlamlarından biri olan yıldız kelimesinin zıt anlamını karşılayan bir kelime bulunmamaktadır. Denizciliğe özgü bu kelime yıldızı ifade eder ve zıt anlamlısı yoktur.

Dar zıt anlamlısı nedir? Dar zıt anlamlısı nedir?

Kuzeyin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kuzeyin zıt anlamlısı olan güney kelimeleri cümle içinde rahatlıkla kullanılabilir. Kuzeyin zıt anlamlısı cümle içinde kullanıldığında kuzey kelimesinin vereceği anlamın tam tersini verirler. Kuzeyin zıt anlamlıları ile örnek cümleler kurarsak:

  • Bizim evi bulman için sırtını güneye yaslayıp dümdüz ilerlemelisin.
  • Sınıfına yeni gelen öğrenci güney taraftan olduğu için teni daha kavruktu.
  • Yaz mevsiminin yakıcı sıcağında güneşten esmerleşmiş, belli ki güney taraflarda yaşıyordu.
  • Bahçenin güneyinde bir salıncak var.
  • Dünyanın güney yarım küresinde yaz mevsimi aralık, ocak ve şubat ayında; kış mevsimi haziran, temmuz ve ağustos ayında yaşanmaktadır.

Kuzeyin zıt anlamlıları ile oluşturulan bu örnek cümleleri istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Bu kullanımlar kuzey kelimesinin “doğu tarafını sola, batı tarafını sağa alan bir kimsenin önünde, karşısında kalan yön. Dört ana yönden biri, şimal” ve “belirli bir noktanın güneyinde, doğusunda ve batısında olmayan yerin o noktaya göre konumu” anlamlarının tersini ifade eder.

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