Üretim zıt anlamlısı nedir? Üretim kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Üretim kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olduğundan dolayı dilimizde uzun yıllardan beri kullanılır. Cümle içinde isim olarak kullanılan üretim sözcüğü anlam bakımından çok fazla anlamı olmayan ve gerçek anlamı bulunan kelimelerden biridir. Üretim Türk Dil Kurumuna göre şu anlamlara gelir: "Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme"

Üretim kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlam olarak birbirlerinin tam tersini ifade eden zıt anlamlı kelimeler günlük konuşma dilinde çokça kullanılır. Üretim sözcüğü de zıt anlamlısı merak edilen ve araştırılan kelimelerden biridir. Belirli faaliyetler ve işlemler sonucunda bir mal ya da hizmet meydana getirme olarak bilinen üretim kelimesinin zıt anlamı, üretim ile tam tersi anlama gelir. Üretimin zıt anlamlısı:

Tüketim

Üretimin zıt anlamlısı olan kelime de cümle içinde kullanıldığı zaman anlam olarak üretim ile tam tersi anlama gelir. Üretim cümle içinde genel anlamı itibarıyla yeni bir şeyler ortaya koymaktır. Üretim zıt anlamlısı olan sözcük cümle içinde karşıt anlamı yani üretilen şeylerin tüketilip harcanması anlamını karşılar.

Üretimin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlam bakımından birbirleriyle karşıt anlamı ifade eden kelimeler zıt anlamlı olarak adlandırılır. Üretim kelimesinin zıt anlamlısı da tüketim kelimesidir. Tüketim sözcüğü yapılan ya da üretilen şeylerin kullanılması ve harcanması anlamlarına gelir. Cümle içinde zıt anlamlı olan bu kelimeler örneklendirilebilir. Üretim kelimesinin zıt anlamı olan tüketim kelimesiyle ilgili örnek cümleler: