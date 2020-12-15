Nemrut dağı nerede hangi ilde? Rakımı kaç, özellikleri ve heykellerinin hikayesi nedir?

Nemrut Dağı... Ünü ülkemizi aşan ve ziyaretçilere tarihi bir şölen yaşatan büyülü bir yer. Kommagene Kralı 1. Antiochus'un atalarına ve tanrılarına olan minnettarlığını göstermek amacı ile şehrin en yüksek dağına yaptırdığı anıtsal heykeller ile tüm dünyanın ilgisini çeken Nemrut Dağı UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesinde de yer alıyor. Eğer siz de bu tarihi ve görkemli alanı görmek ve sevdikleriniz ile keyifli bir gezi planlamak istiyorsanız; Nemrut Dağı'nın özelliği nedir, Nemrut Dağı hangi ilimizdedir, Nemrut kaç metre gibi merak edilen soruların yanıtlarını verdiğimiz bu yazıyı inceleyebilirsiniz.

Nemrut Dağı Nerede?

Nemrut Dağı hangi şehirdedir sorusu, bu tarihi yeri keşfetmek isteyenlerin en merak ettiği konu. Nemrut Dağı aslında Adıyaman ilinin Kahta ilçesinde bulunur. Ancak Malatya iline de oldukça yakındır ve dileyenler Malatya ilinden de Nemrut Dağı'nın bulunduğu bölgeye giriş yapabilir.

Nemrut Milli Park alanı, Adıyaman şehir merkezine ise 80 km uzaklıkta bulunur. Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olan Nemrut Dağı'na ulaşım çok kolaydır. Birçok otobüs firması Adıyaman'a seferler düzenler. Adıyaman'a kadar otobüs ile gelip oradan Nemrut Dağına kolaylıkla geçebilirsiniz.

Eğer uçak yolculuğunu seviyorsanız Adıyaman Havalimanı'na uçuş yapabilirsiniz. Adıyaman Havalimanı Nemrut Dağı'na yalnızca 68 km uzaklıkta bulunur. Havalimanına indikten sonra araba kiralayarak Nemrut Dağı'na ulaşabilirsiniz.

Nemrut Dağı'nın Hikayesi Nedir?

Nemrut Dağı hikayesi ile günümüze hala gizemini koruyan bir yapı. Bir dönem uzaylıların gizli üssü olarak bile anılan bu büyüleyici yer hakkında hala keşfedilmeyi bekleyen sırlar var. Dünya üzerindeki birçok araştırmacının ilgilisini çeken Nemrut Dağı hakkındaki iddialardan biri de Hristiyanlık dininin aslında burada başladığı. Nemrut Dağı, geçmişten gelen ama hala kayıp "Sarmoung Kardeşliği" olarak anılan gizli bir örgütün okulunun bulunduğu yer olarak düşünülüyor. 1920'lerde bu "Kardeşlik Okulu" gizemini keşfetmeye çalışan bir araştırmacı, örgütün kurucusunun 1. Antiochus olduğu ve Nemrut Dağı'da bu örgütün yeri olduğunu iddia etti. Araştırmacıya göre Hz. İsa'nın doğum tarihi ve Noel'in kutlandığı tarih yanlış. Hristiyanlık dini hakkında pek çok sırrı barındıran bu iddianın doğruluğu ve Nemrut Dağı'nın gizemleri hala çözülebilmiş değil.