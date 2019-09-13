Nemrut Krater Gölü büyülüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağlanan huzur ortamıyla yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgenin turizm alanındaki önemi giderek artıyor. 2250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Seyrine doyumsuz manzarası ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Nemrut, görenleri adeta büyülüyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut'a gelen ziyaretçiler, kalderanın eşsiz manzarasını ve doğal güzelliklerini fotoğraflama imkanı buluyor. Bölgede huzurun sağlanmasıyla özellikle Nemrut Krater Gölü'nde kamp yapan ziyaretçiler, hem güneşin doğuşunu hem de zirveden muhteşem güzelliğe sahip Nemrut kalderasını izliyor.

Nemrut'un güzelliklerini görmek için arkadaşıyla Çekya'dan gelen Robert Hejzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tatilini burada yapan bir arkadaşımın önerisi üzerine buraya geldik. İlk defa buraya geliyorum. Çadır kurduk ve doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Nemrut'ta olmaktan gerçekten çok keyif aldık. Çok güzel bir yer ve tekrar gelmeyi umuyorum." dedi.