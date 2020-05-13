Nenad Bjelica: Ali Koç ile 3 kez görüştüm

Fenerbahçe ile teknik direktörlük için ismi anılan Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica, Hırvatistan basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertliler ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyen ancak henüz anlaşma sağlayamadıklarını belirten Bjelica, "Birçok kulüpten teklif aldım ama Fenerbahçe'nin teklifini ayrı bir yere koymak gerekiyor. Çünkü teklif aldığım kulüpler içinde en büyüğü" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüğünü açıklayan Hırvat teknik adam, "İlk iki görüşme daha bilgilendiriciydi, son görüşmemizde tüm şartları konuştuk. Başkan Ali Koç, Türkiye'nin en güçlü insanlarından birisi" şeklinde konuştu.
Sarı-lacivertlilerle anlaşma aşamasında olduğunu söyleyen Bjelica, "Finansal konular üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Ancak herhangi bir şekilde kesinleşmiş bir anlaşma yok" ifadelerini kullandı. (İHA)
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