Nenad Bjelica: Fenerbahçe beni Haziran’da istiyor, ama...

RTL'ye konuşan Bjelica, "Fenerbahçe ile görüşmelerimiz hala devam ediyor ancak Fenerbahçe ile anlaşamamam diye endişeli değilim. Avrupa'nın 5 büyük liginde de çalışabilecek tecrübedeyim. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz henüz bitmedi. Beni haziran başında takımın başında görmek istediklerini söylediler. Ancak, Türkiye'deki koronavirüs salgınının boyutları işimizi kolaylaştırmıyor" ifadelerini kullandı.
(DHA)
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