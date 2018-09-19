SPOR

Nenad Bjelica: Fenerbahçe dünyanın en büyük takımlarından biri

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 19.09.2018 20:20 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Nenad Bjelica, sarı-lacivertli takım karşısında 3 puan alıp Avrupa Ligi'nde ilk adımı atmak istediklerini söyledi.

Nenad Bjelica: Fenerbahçe dünyanın en büyük takımlarından biri

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe’nin dünyanın en büyük takımlarından biri olduğunu söyledi.

Bjelica, maçın oynanacağı başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda futbolcu Ivan Sunjic ile basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir takım olduğunu söyleyen Bjelica, "Kaliteli oyuncuları, teknik direktörü ve önemli geleneği olan bir kulüp. Ligde sezona iyi başlamadılar ama bu onların iyi bir takım olmadığını göstermez." dedi.

Dinamo Zagreb'in ligde sezona iyi başladığını kaydeden Bjelica, "Umarın yarınki maçta, Avrupa'daki son maçımızda gösterdiğimizden daha iyi bir performans sergileriz." diye konuştu.

Bjelica, Arijan Ademi ve Marin Leovac'ın yarınki maç için hazır olmadıklarını ifade ederek, bu isimleri riske etmeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin bireysel anlamda kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Bjelica, sarı-lacivertli takımda tek başına sonuca etki edebilecek kalitede isimler olduğunu vurguladı.

Bjelica, rakibin eksik yanlarını değerlendirip kendileri için iyi bir sonuç almak istediklerinin altını çizerek, Fenerbahçe'yi izleyip teknik ekibiyle birlikte analiz ettiklerini kaydetti.

Bjelica, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fenerbahçe maçında 3 puan alıp ilk adımı atmak istiyoruz. Bu 3 puan gruptan çıkmak için yeterli değil. Daha iyisini yapıp ilkbaharda da yolumuza Avrupa'da devam etmeyi hedefliyoruz. Takımdaki ve şehirdeki atmosfer çok iyi. Yarınki maçta 3 puan almayı umuyorum."

Sunjic: "Kariyerimdeki en büyük maç"

Dinamo Zagrebli orta saha oyuncusu Ivan Sunjic ise "Kariyerimdeki en büyük maç. Hazır hissediyorum. Heyecanım yok. Bu maçtan büyük beklentilerim var." diye konuştu.

Taraftarların biletlere yoğun ilgi göstermesinin futbolcular için önemli olduğunu kaydeden Sunjic, "Dolu bir stat hepimizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, ev sahibi Dinamo Zagreb, yarın oynanacak maçın son çalışmasını da Maksimir Stadı'nda gerçekleştirdi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Futbolcular bu bölümde ısınma hareketleri yapıp topla çalıştı.

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

PARTNER"Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı""Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı"
Sarpsborg teknik direktörü Geir Bakke: İstanbul'a tatil için gelmedikSarpsborg teknik direktörü Geir Bakke: İstanbul'a tatil için gelmedik
Beşiktaş - Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi BJK - Sarpsborg maçı kanalı belli oldu mu?Beşiktaş - Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi BJK - Sarpsborg maçı kanalı belli oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi dinamo zagreb Nenad Bjelica Ivan Sunjic

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Fenerbahçe milli yıldız Kaan Ayhan için resmi teklif yaptı

Fenerbahçe milli yıldız Kaan Ayhan için resmi teklif yaptı

Aykut Kocaman: Geri döneceğim...

Aykut Kocaman: Geri döneceğim...

Cenk Tosun'dan olay itiraf: 3 gün evden çıkmıyorum

Cenk Tosun'dan olay itiraf: 3 gün evden çıkmıyorum

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
DİNAMO ZAGREB.. DİKKAT ? BENİM..ÖLÇÜM..COCU. İÇİN LİG MAÇLARI DEĞİL... AVRUPA LİGİ... IŞIK VAR ....
Diğer Haberler
Krasnodar Teknik Sorumlusu Oleg Fomenko: Akhisar'la şansımız %50-50

Krasnodar Teknik Sorumlusu Oleg Fomenko: Akhisar'la şansımız %50-50

Nenad Bjelica: Fenerbahçe dünyanın en büyük takımlarından biri

Nenad Bjelica: Fenerbahçe dünyanın en büyük takımlarından biri

Sarpsborg teknik direktörü Geir Bakke: İstanbul'a tatil için gelmedik

Sarpsborg teknik direktörü Geir Bakke: İstanbul'a tatil için gelmedik

Beşiktaş - Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi BJK - Sarpsborg maçı kanalı belli oldu mu?

Beşiktaş - Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi BJK - Sarpsborg maçı kanalı belli oldu mu?

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan ekip, 5 kezle Sevilla

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan ekip, 5 kezle Sevilla

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.