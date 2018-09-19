Nenad Bjelica: Fenerbahçe dünyanın en büyük takımlarından biri

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe’nin dünyanın en büyük takımlarından biri olduğunu söyledi.

Bjelica, maçın oynanacağı başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda futbolcu Ivan Sunjic ile basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir takım olduğunu söyleyen Bjelica, "Kaliteli oyuncuları, teknik direktörü ve önemli geleneği olan bir kulüp. Ligde sezona iyi başlamadılar ama bu onların iyi bir takım olmadığını göstermez." dedi.

Dinamo Zagreb'in ligde sezona iyi başladığını kaydeden Bjelica, "Umarın yarınki maçta, Avrupa'daki son maçımızda gösterdiğimizden daha iyi bir performans sergileriz." diye konuştu.

Bjelica, Arijan Ademi ve Marin Leovac'ın yarınki maç için hazır olmadıklarını ifade ederek, bu isimleri riske etmeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin bireysel anlamda kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Bjelica, sarı-lacivertli takımda tek başına sonuca etki edebilecek kalitede isimler olduğunu vurguladı.

Bjelica, rakibin eksik yanlarını değerlendirip kendileri için iyi bir sonuç almak istediklerinin altını çizerek, Fenerbahçe'yi izleyip teknik ekibiyle birlikte analiz ettiklerini kaydetti.