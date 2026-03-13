Nerede o eski bayramlar? Osmanlı’dan günümüze unutulmuş 5 bayram geleneği

Peki, Fatih Sultan Mehmed’den II. Abdülhamid’e kadar titizlikle uygulanan, ancak modern hayatın hızıyla yitip giden o Osmanlı bayram adetleri nelerdi? İşte saraydan sokağa, tarihin tozlu sayfalarında kalan unutulmuş gelenekler...

1. GÖRKEMLİ SARAY PROTOKOLÜ: BAYRAM ALAYI VE MUAYEDE

Osmanlı’da bayram, padişahın önderliğindeki resmi bir merasimle başlardı. Bugün tamamen kaybolan bu törenler, devletin gücünü ve halkla bütünleşmesini simgeliyordu.

●Hilal Gözetimi: Bayramın başlangıcı şimdiki gibi takvimle değil, gökyüzünde hilalin görülmesiyle belirlenirdi.

●Bayram Alayı: Padişah, en gösterişli saltanat kıyafetleriyle Ayasofya veya Sultanahmet camilerine gider, halkı selamlayarak namaz kılardı.

●Muayede (Bayramlaşma) Töreni: Namaz sonrası sarayda kurulan tahtta devlet erkanı ile bayramlaşılır, padişah annesinin elini öperek aile içi geleneği başlatırdı.

2. SOSYAL DAYANIŞMANIN İNCELİĞİ: ZİMEM DEFTERİ VE SADAKA TAŞLARI

Osmanlı toplumunda yardımlaşma, kimseyi rencide etmeyecek bir nezaketle yapılırdı. Bugün modern bankacılık ve yardım sistemleri arasında kaybolan bu "anonim iyilikler" bayramın ruhuydu:

●Zimem Defteri: Zenginler, hiç tanımadıkları mahalle bakkallarına girer ve veresiye defterindeki rastgele sayfaları satın alarak borçları sildirirdi.

●Sadaka Taşları: Cami avlularındaki çukur taşlara bırakılan paralar, ihtiyacı olanlar tarafından gece vakti sadece ihtiyaçları kadar alınırdı.

●Diş Kirası: İftara veya bayram yemeğine gelen yoksul misafirlere, "ev sahibinin yemeğini yiyerek dişlerini yordukları için" verilen teşekkür hediyesiydi.

Sokaklara Taşan Şenlikler: Bayram Panayırları ve Baklava Alayı

Osmanlı’da bayram demek, İstanbul sokaklarının dev bir festival alanına dönüşmesi demekti.

●Baklava Alayı: Yeniçerilerin saraydan çıkan tepsiler dolusu baklavayı halka dağıtması, bolluğun simgesiydi.

●Sultanahmet Panayırları: Meddahlar, orta oyunu ve cambazların sahne aldığı meydanlarda çocuklar için dev dönme dolaplar ve salıncaklar kurulurdu.

●Cami Avlusu Sergileri: Özellikle Ayasofya ve Bayezid camilerinin avlularında kurulan tezgahlar, bayram alışverişinin kalbiydi.

4. ÇOCUKLARIN BAYRAM DÜNYASI: DONANMA PARASI VE KANDİLLER

Eskiden çocuklar için bayram, sadece harçlık değil, aynı zamanda yaratıcı oyunlar demekti:

●Donanma Parası: Ellerinde mumlarla kapı kapı dolaşan çocuklar, maniler eşliğinde bahşiş toplardı.

●Gezdirme Mahyalar: Minareler arasına gerilen iplerle kandillerden yapılan gemi veya çiçek figürleri, çocukların en büyük eğlencesiydi.

5. BAYRAM SOFRALARINDA ESTETİK VE ZARAFET

Osmanlı’da misafir ağırlamak bir sanattı. Bayram ziyaretlerinde ikram edilen şerbetler, lokumlar ve ağır yemekler, en az lezzeti kadar sunumuyla da konuşulurdu. Sofranın düzeni, ev sahibinin misafirine verdiği değerin göstergesiydi.

Editörün Notu: Eğer siz de bu tarihi bayram geleneklerinin sıcaklığını bugün yaşatmak istiyorsanız, işe bayram sofralarınızdan başlayabilirsiniz. Osmanlı'nın o estetik anlayışını modern dokunuşlarla sofranıza taşımak, sevdiklerinize unutulmaz bir bayram yaşatacaktır.

SONUÇ: GELENEKLERİ YAŞATMAK BİZİM ELİMİZDE

Şehirleşme ve teknoloji pek çok geleneği unuttursa da, bayramın özündeki sevgi, saygı ve paylaşma duygusu hiç değişmedi. Bir sonraki bayramda, belki bir çocuğa mendil içinde harçlık vererek veya bir ihtiyaç sahibinin borcunu gizlice kapatarak bu kadim kültürü yeniden canlandırabiliriz.

Sizin en çok özlediğiniz bayram geleneği hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın!