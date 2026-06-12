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Telefonuyla uyuyan adam kabus yaşadı! "Hayatta kaldığı için şanslı"

ABD’de yaşayan bir adam, şarjda kullandığı telefonuyla uyurken yaşadığı elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Boynundaki metal kolyenin priz ve şarj cihazı arasında iletken görevi görmesi sonucu vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu.

Telefonuyla uyuyan adam kabus yaşadı! "Hayatta kaldığı için şanslı"

ABD’nin Alabama eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Wiley Day, her zamanki gibi uyumadan önce telefonunu şarja takıp sosyal medyada gezinirken ölümle burun buruna geldi. Gece uyuduğu sırada boynundaki metal kolye, şarj cihazının açıkta kalan metal kısmıyla uzatma kablosu arasında sıkışınca vücudundan elektrik akımı geçti.

YATAĞINDAN FIRLAYARAK YERE DÜŞTÜ

Day, olay anında önce şiddetli bir çarpma hissi yaşadığını, ardından yatağından fırlayarak yere düştüğünü söyledi. Elektrik akımının boynundaki kolyeyi adeta bir iletken haline getirdiğini belirten genç adam, yaşadıklarını “Hayatımın en kötü alarmıydı” sözleriyle anlattı.

Telefonuyla uyuyan adam kabus yaşadı! "Hayatta kaldığı için şanslı" 1

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Olay sırasında vücudunun uyuştuğunu ve boynunda yoğun bir baskı hissettiğini ifade eden Day, yardım çığlıkları atarken ailesi de durumu fark etti. Kolyeyi güçlükle boynundan uzaklaştırabildiğini söyleyen adam, o sırada yatak çarşaflarından duman yükseldiğini ve boynundaki derinin bir kısmının yandığını belirtti.

Telefonuyla uyuyan adam kabus yaşadı! "Hayatta kaldığı için şanslı" 2

2. VE 3. DERECE YANIKLAR OLUŞTU

İlk olarak yerel bir hastaneye başvuran Day, daha sonra Alabama Üniversitesi Travma ve Yanık Yoğun Bakım Ünitesi’ne sevk edildi. Doktorlar, boyun, göğüs ve el bölgesinde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğunu, ayrıca elektrik akımının çıkış yaptığı omuz bölgesinde doku hasarı meydana geldiğini açıkladı.

Day’i tedavi eden doktorlardan Benjamin Fail, yaklaşık 110 voltluk elektrik akımının insan hayatını tehdit edebileceğini belirterek, “Hayatta kaldığı için gerçekten çok şanslı” değerlendirmesinde bulundu.

Telefonuyla uyuyan adam kabus yaşadı! "Hayatta kaldığı için şanslı" 3

KALİTESİZ UZATMA KABLOLARI CİDDİ RİSK

Uzmanlar, özellikle yatakta telefon şarj ederken kullanılan kalitesiz uzatma kablolarının ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor. Amerikan Yanık Derneği verilerine göre uzatma kabloları her yıl binlerce ev yangınına neden olurken onlarca kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açıyor.

Yaşadığı olayın ardından insanları uyarmak istediğini söyleyen Wiley Day ise, telefonların şarj sırasında güvenli şekilde kullanılmasının hayati önem taşıdığını belirterek, “Bir milyonda bir yaşanacak bir olaydı ama başıma geldi. İnsanların daha dikkatli olmasını istiyorum” dedi.

Kaynak: buzzfeed.com

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Anahtar Kelimeler:
şarj telefon
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