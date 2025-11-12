SPOR

Neredeyse 1 aydır sahalardan uzak kalmıştı! Galatasaray'a İlkay Gündoğan'dan müjde! İşte dönüş tarihi...

Galatasaray’da sakatlık kabusu sona eriyor. Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanan İlkay Gündoğan, tedavisini tamamlayarak sahalara dönmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun milli ara sonrası takımla çalışmalara katılması ve Gençlerbirliği maçında forma giymesi bekleniyor.

Berker İşleyen
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Bodo/Glimt maçı öncesinde sakatlanan Galatasaraylı yıldız İlkay Gündoğan, uzun süredir takımdan ayrı kalmıştı. Yaklaşık 20 gündür sahalardan uzak olan deneyimli futbolcudan sevindiren haber geldi.

SAKATLIK KABUSU SONA ERDİ

Galatasaray, 22 Ekim’de yaptığı açıklamada İlkay Gündoğan’ın arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini ve tedavisinin iki hafta süreceğini bildirmişti. Sarı-kırmızılı ekipte süreci başarılı bir şekilde tamamlayan yıldız orta saha, bireysel çalışmalarını noktaladı.

TAKIM ANTRENMANLARINA DÖNÜYOR

Milli maçlar nedeniyle verilen kısa aranın ardından İlkay Gündoğan’ın takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Teknik heyetin raporuna göre, tecrübeli futbolcu Gençlerbirliği karşılaşmasında kadroda yer alabilir.

GALATASARAY’DA LİDER ROLÜNDE

Yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray’a katılan 35 yaşındaki İlkay Gündoğan, kısa sürede takımın saha içi lideri haline geldi. Bu sezon 7 resmi maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

