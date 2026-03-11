SPOR

Neredeyse bedavaya geldi! Galatasaray'a UEFA'dan para yağıyor

Galatasaray, Liverpool karşısında aldığı kritik galibiyetle UEFA Champions League’de çeyrek final için avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz devini elemesi halinde 12.5 milyon euro daha kazanacak ve Devler Ligi’ndeki toplam gelirini yaklaşık 66 milyon euroya çıkaracak.

Cevdet Berker İşleyen

UEFA Champions League son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında da aynı skorla devirdiği İngiliz temsilcisini bir kez daha yenmeyi başarırken, çeyrek final için gözünü İngiltere’de oynanacak rövanşa çevirdi.

Bu sezon Devler Ligi’ne doğrudan katılan Galatasaray, turnuvanın lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle tamamlayarak 20. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, yalnızca sportif başarıyla değil, elde ettiği gelirlerle de dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

UEFA'DAN DEV GELİR

UEFA’dan katılım bedeli olarak 18.62 milyon euro kazanan Galatasaray, lig aşamasındaki performansı sayesinde 7 milyon euro daha elde etti. Sıralama ödülünden 5.08 milyon euro alan temsilci, play-off turuna kalmasıyla birlikte kasasına 1 milyon euro daha koydu.

Yayın havuzundan yaklaşık 8.4 milyon euro gelir sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, UEFA katsayı priminden de 2.4 milyon euro kazandı. Son 16 play-off turunda Juventus’u saf dışı bırakan Galatasaray, bu başarıyla birlikte 11 milyon euroluk ek gelirin sahibi oldu.

LIVERPOOL'U ELERSE 12.5 MİLYON EURO DAHA

Liverpool karşısında elde edilen galibiyetle tur için avantaj yakalayan Galatasaray, İngiliz ekibini elemesi halinde çeyrek final biletiyle birlikte 12.5 milyon euro daha kazanacak. Böyle bir senaryoda sarı-kırmızılı kulübün bu sezonki Şampiyonlar Ligi geliri toplamda 66 milyon euroya ulaşacak.

Devler Ligi’nde ilerleyen turlarda dağıtılacak ödüller de oldukça yüksek. Yarı finale kalan takımlar 15 milyon euro kazanırken, final oynayan ekipler 18.5 milyon euroyu kasasına koyacak. Kupayı müzesine götüren takım ise ayrıca 6.5 milyon euroluk şampiyonluk priminin sahibi olacak.

OSIMHEN NEREDEYSE PARASINI ÇIKARDI

Galatasaray'ın bu başarısında en büyük pay sahiplerinden biri olan Victor Osimhen, Sarı-Kırmızılılar'a 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında katılmıştı. UEFA'dan şu ana kadar gelen 53.5 milyon Euroluk gelirle bu miktara da oldukça yaklaşılmış durumda.

