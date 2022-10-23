Neredeyse eteğinin altından çekildi! Ece Dizdar'ın cesur pozları

Yasak Elma'da 'Feyza' rolüyle öne çıkan başarılı oyuncu Ece Dizdar sosyal meydayı salladı. 40 yaşındaki ünlü oyuncu Ece Dizdar, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını yayınladı.

Dizdar'ın kalçasının bir kısmının açık olması ve pozların neredeyse eteğinin altından çekilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Gizli Saklı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ece Dizdar'ın partiden paylaştığı karelere yorum yağdı.

Kimisi "Yakıyorsun" yorumları yaparken kimisi de "Kalçanın yarısı açık" yorumlarında bulundu.



