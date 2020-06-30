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Nereye Bakıyor Bu Adamlar ne zaman ve nerede çekildi? Nereye Bakıyor Bu Adamlar konusu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 20:07 | Son Güncelleme

Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın sevilen filmlerinden olan Nereye Bakıyor Bu Adamlar bu akşam televizyonda yeniden yayınlanıyor. Osman Seden'in yönetmenliğini yaptığı Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976 yılında çekildi. Peki Nereye Bakıyor Bu Adamlar filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Nereye Bakıyor Bu Adamlar hakkında bilgiler.

Nereye Bakıyor Bu Adamlar ne zaman ve nerede çekildi? Nereye Bakıyor Bu Adamlar konusu nedir?

Nereye Bakıyor Bu Adamlar'da beşik kertmesi ile evlenmek için İstanbul'a gelen Metin'in hayayıt yolda buldukları yaralı biriyle değişir. Bir anda ünlü olan Zeki ve Metin aynı zamandan polisten de kaçmaya çalışırlar. İşte Metin Akpınar ve Zeki Alasya klasiği olan Nereye Bakıyor Bu Adamlar'ın konusu.

NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR?

1976 yılı yapımı olan Nereye Bakıyor Bu Adamlar filmi İstanbul Büyükada, Saraçhane Çıkmazı, Divan Yolu Caddesi ve yakın çevresinde çekildi.

NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR?

Beşik kertmesi Ayşe’yi bulmak üzere Metin, Zeki ile birlikte İstanbul’a gelir. Yabancı oldukları İstanbul’da türlü badireler atlatırlar. Hayatları, fotoğraflarının bir reklam kampanyasında kullanılmasıyla değişir. Artık herkesin tanıdığı insanlar haline gelmişlerdir. Diğer taraftan, Ayşe’nin çalıştığı fabrikada işçiler toplu sözleşme talebiyle greve gider. Fabrika’nın sahibi ile işçiler arasında pazarlıklar yapılmaktadır. Şansın da yardımıyla Zeki ve Metin’in önüne popülerliklerini bu pazarlıkta kullanabilme fırsatı çıkar.

NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR OYUNCULARI

Nereye Bakıyor Bu Adamlar filmi oyuncuları; Zeki Alasya, Metin Akpınar, Meral Zeren, Süleyman Turan, Turgut Boralı, Ali Sururi.

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