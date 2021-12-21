Nergis Kumbasar kızı Yasmin Erbil'in kıyafetleri hakkında konuştu! "Yasmin çok dozunda giyiniyor"

Haberler.com'un YouTube kanalında konuk olan Nergis Kumbasar oldu. 7,5 yıl evli kaldığı eski eşi Mehmet Ali Erbil hakkında konuşan Kumbasar, cesur kıyafetler tercihleriyle sık sık haber olan kızı Yasmin Erbil ile ilgili de samimi açıklamalar yaptı.

"YASMİN'İN CANINI ÇOK YAKIYORLAR"

Kızının hakkında yapılan haberleri kaldırabildiğini söyleyen Kumbasar, "Ünlü çocukların işi çok zor. Hele ki Yasmin oyunculuk ve sunuculuğa geçtikten sonra... Erbil'e ya da bana gıcık olan Yasmin'in üzerinden yürüdü. Biz de bunu ona anlatmıştık, Yasmin de bunları tecrübe edinmeye başladı.

Yasmin hakkında yapılan haberleri taşıyabiliyor. Yasmin'in canını bazen çok acıtıyorlar ama ben kendi tecrübelerimden ona örnek verdiği için anlıyor" şeklinde konuştu.

"KIZIM DOZUNDA GİYİNİYOR"

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan kızı Yasmin Erbil'in sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımın gündem olmasıyla ilgili konuşan Kumbasar, "Kızım hiçbir zaman açık saçık giyinmedi. Bir genç kıza satılan giysiler neyse onu giyiyor.

Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerinin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım."

"ERBİL'İN HAYATI BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Eski eşi Mehmet Ali Erbil'in özel hayatıyla ilgili konuların kendisini ilgilendirmediğini söyleyen Nergis Kumbasar, "Gelip bana onunla ilgili sorular soruyorlar. Ben de bazen cevap veriyorum. Cevap verdiğim konular da Yasmin'i ilgilendiren şeyler oluyor" dedi.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

26 yaşındaki oyuncu ve sunucu Yasmin Erbil, 310 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Kıyafet tercihleriyle dikkat çeken Erbil'in pozları ise beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.



