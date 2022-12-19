Neşet Ertaş filmine yasak geldi! 5 yıl süren filme 65 milyon lira harcandı... Yapımcı isyan etti

Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini anlatan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminin 'kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle ailesinin yapımcı Mustafa Uslu'ya açtığı davada mahkeme, 23 Aralık'ta vizyona girecek olan filmin ve fragmanının yayınlanmamasına karar verdi.

Ertaş ailesi kararla mutlu olurken yapımcı Mustafa Uslu ise çok sinirlendi. 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi 5 yılda çekildi ve 65 milyon lira harcandı.

O İSMİ AİLE İSTEMEDİ

Mustafa Uslu, 2. Sayfa'ya bağlanarak "Filmimiz seyredilmeden yasaklandı bu bizi üzer. Defalarca aileyle görüştük kişinin ölümüyle kişilik hakları sona erer, miras olarak kalmaz buna rağmen defalarca görüştük. Maddi ve manevi anlaşmaya razıydık ama olmadı. Projede sadece birinin olmasını istemedikleri için anlaşamadık ekonomik konuda anlaşmıştık, 10 milyon vermeye hazırdık. Kitabın yazarı Erol Parlak'ı istemediler" dedi.

Uslu konuşmasının devamında 65 milyon harcadığını söyleyerek "Sanki kürtajla çocuğumu öldürdüler” dedi.

